(Québec) La situation est « critique » en Beauce avec une tendance qui se maintient à la hausse malgré l’imposition des mesures d’urgence spéciales. La Chaudière-Appalaches affiche maintenant un taux de 46 cas pour 100 000 habitants, ce qui en fait la région la plus frappée par la troisième vague de la pandémie.

« On ne se le cachera pas, la situation en Beauce, c’est la pire qu’on a eue jusqu’à maintenant. Pour la Beauce, mais aussi en termes de progression. C’est très, très difficile », a lancé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui a jugé bon de se rendre directement sur place, jeudi. « La situation, elle est critique », a-t-il dit.

La région de Chaudière-Appalaches a enregistré jeudi 191 nouveaux cas de COVID-19. La veille, c’était 195. « Il y a quand même un certain contrôle. Je veux qu’on soit réalistes, les cas ont l’air de se stabiliser, mais c’est fragile », a expliqué le ministre.

« La situation fait que les cas se sont peut-être stabilisés, mais on a maintenant un impact sur les hospitalisations et, éventuellement, les soins intensifs », a-t-il ajouté en mêlée de presse. Pour l’heure, 28 personnes sont hospitalisées en Chaudière-Appalaches, dont 11 se trouvent aux soins intensifs.

L’hôpital de Saint-Georges a dû amorcer au cours des derniers jours le délestage de ses activités en raison de la COVID-19. Christian Dubé appelle les Beaucerons à se faire tester plus rapidement, alors que certains tardent trop, et à saisir l’« opportunité » de se faire vacciner rapidement. L’achalandage dans les cliniques de vaccination est aussi moins grand depuis quelques jours.

Mercredi, le CISSS de Chaudière-Appalaches indiquait qu’il restait encore 4600 doses du vaccin d’AstraZeneca à écouler.

Mon message est très clair : si vous avez l’opportunité de venir chercher un AstraZeneca aujourd’hui, au lieu d’attendre six à huit semaines pour la prochaine fois, eh bien, moi, je n’hésiterais pas. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Pire que la Capitale-Nationale

La Chaudière-Appalaches a maintenant dépassé la Capitale-Nationale, qui, elle, avec 273 cas jeudi, se situe à un taux de 45 nouveaux cas pour 100 000 habitants. De son côté, l’Outaouais, aussi dans une situation préoccupante, se maintient à un taux de 44 cas pour 100 000 habitants ; 167 nouveaux cas y ont été recensés jeudi.

Le Québec a rapporté jeudi 1513 nouveaux cas de COVID-19 et 15 décès supplémentaires, alors qu’on a observé une légère augmentation des hospitalisations et une nouvelle hausse aux soins intensifs. Plus d’un Québécois sur quatre a maintenant reçu au moins une dose de vaccin.

Sur 15 décès rapportés jeudi, trois sont survenus dans la Capitale-Nationale, trois à Montréal et trois en Outaouais. Laval a aussi rapporté deux décès, tout comme les Laurentides, tandis que la Mauricie et la Montérégie en ont déploré un chacune. Les 1513 nouveaux cas portent à 1590 la moyenne quotidienne calculée sur sept jours. La tendance est ainsi en légère baisse par rapport à la veille. Quant aux 15 décès supplémentaires, ils portent à neuf la moyenne quotidienne calculée sur une semaine, marquant ainsi une tendance à la hausse.

Hausse des hospitalisations

Dans le réseau de la santé, 661 patients sont hospitalisés pour la COVID-19, soit une hausse d’un cas en 24 heures. De ce nombre, 159 patients se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de sept par rapport à la veille. « La [hausse] des cas des dernières semaines se fait sentir dans nos hôpitaux », a rappelé le ministre de la Santé sur Twitter, en faisant référence aux projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux.

Les plus récentes, publiées jeudi, anticipent en effet « une augmentation des nouvelles hospitalisations au cours des deux à trois prochaines semaines » dans la province. Si à Montréal on ne prévoit pas de dépassement des capacités, la croissance est toutefois « particulièrement marquée dans quelques régions, réduisant la marge de manœuvre de certains établissements ».

Ainsi, à l’extérieur de la métropole, les lits désignés pour les patients COVID-19 « pourraient être entièrement occupés d’ici les trois prochaines semaines », prévient l’Institut, qui prévient néanmoins que les récentes mesures mises en place à Québec et en Outaouais « pourraient réduire ces projections ». Pour l’heure, 32 % des lits ordinaires et 36 % des lits désignés aux soins intensifs sont occupés en dehors de Montréal.

Mardi, le Québec a réalisé 42 694 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. De son côté, l’Institut national de santé publique du Québec a rapporté 983 nouveaux cas de variants détectés par criblage, pour un total de 19 227. La Capitale-Nationale en compte 4453, pendant que la métropole en recense 5688 jusqu’ici. Notons que 862 cas de plus ont aussi été séquencés, soit au total 2476. Enfin, on a observé jeudi un bond de 46 nouvelles éclosions actives, portant leur nombre total à 1090. Plus de 55 % de ces foyers de contamination concernent des milieux de travail.

L’Ontario atteint un nouveau sommet L’Ontario a recensé jeudi un record de 4736 nouveaux cas de COVID-19 et 29 décès supplémentaires liés au virus. On comptait jeudi 1932 hospitalisations, dont 659 patients aux soins intensifs. D’ailleurs, la province voisine du Québec enregistre plus de cas en cette troisième vague qu’au sommet de sa deuxième vague. La province est en effet à 292 nouveaux cas par million en moyenne contre 251 au sommet de la deuxième vague. La moyenne canadienne, elle, vient de dépasser le sommet de la deuxième vague, à 227 cas par million, contre 221 à l’automne. Mercredi, 105 430 doses de vaccin ont été administrées, portant le total à plus de 3,52 millions. Henri Ouellette-Vézina, La Presse

