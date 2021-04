COVID-19

Bilan de la COVID-19

1527 nouveaux cas, sept décès

Le bilan de la COVID-19 demeure stable vendredi au Québec, alors que la province rapporte 1527 nouveaux cas et sept décès supplémentaires. On observe toutefois de nouvelles hausses des hospitalisations et d’admissions aux soins intensifs, alors que la campagne de vaccination atteint un nouveau sommet.