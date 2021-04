Le bilan de la COVID-19 demeure stable vendredi au Québec, alors que la province rapporte 1527 nouveaux cas et sept décès supplémentaires. On observe toutefois de nouvelles hausses des hospitalisations et d’admissions aux soins intensifs, alors que la campagne de vaccination atteint un nouveau sommet.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Les 1527 nouveaux cas rapportés vendredi portent à 1570 la moyenne quotidienne. Celle-ci est ainsi en baisse pour une deuxième journée consécutive, rompant avec la hausse observée depuis trois semaines. Les sept décès portent quant à eux la moyenne quotidienne à 8 par jour.

Au total, 10 785 personnes ont jusqu’ici perdu la vie des suites de complications liées au virus.

Dans le réseau de la santé, 664 patients demeurent hospitalisés pour la COVID-19, une hausse de trois sur ce plan en 24 heures. Aux soins intensifs, les autorités recensent également une nouvelle hausse de huit admissions, pour un total de 167 à ce stade-ci de la pandémie.

Nouveaux sommets atteints

Côté vaccination, deux sommets ont été atteints dans la journée de jeudi, s’est réjoui sur Twitter le ministre de la Santé, Christian Dubé. D’abord, 74 927 doses supplémentaires ont été administrées, pour un total de 2 223 775 jusqu’ici. C’est donc dire qu’un peu plus de 26 % de la population a reçu sa première dose.

Par ailleurs, plus de 15 000 doses ont été données en pharmacies jeudi, alors que la campagne dans ces établissements se déploie progressivement au Québec. « La moyenne sur sept jours est de 66 000 doses. C’est bien au-delà de ce qu’on avait prévu pour le mois d’avril. Une bonne nouvelle pour notre objectif du 24 juin », a dit M. Dubé.

Avec 2 836 485 doses reçues, le gouvernement Legault dispose toujours d’une réserve de plus de 610 vaccins présentement. D’ailleurs, le MSSS précise que « 176 300 des 176 400 doses de Moderna attendues cette semaine ont été reçues dans les régions ». « Les 100 doses manquantes seront reportées sur la livraison de la semaine prochaine », précise-t-on, en ajoutant que 41 000 doses d’AstraZeneca ont aussi été reçues la semaine dernière et sont « en transit » dans le réseau.

Mercredi, le Québec a réalisé 43 515 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

La COVID-19 en graphiques

