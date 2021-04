(Ottawa) Les retards dans la livraison des doses du vaccin Moderna depuis quelques semaines causent des maux de tête aux provinces qui sont responsables de la campagne de vaccination, a reconnu jeudi le major général Dany Fortin, vice-président de la logistique et des opérations à l’Agence de la santé publique du Canada.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Les autorités fédérales estiment que les délais pour la prochaine livraison des doses du vaccin sont d’environ une semaine à 10 jours. Selon le major général, le Canada devrait ainsi recevoir environ 1,2 million de doses durant la dernière semaine d’avril, selon le dernier calendrier confirmé par l’entreprise. Au départ, cette livraison devait être faite durant la troisième semaine d’avril.

« Cela a un impact direct sur notre capacité à livrer aux provinces », a-t-il indiqué au cours d’une conférence de presse pour faire le point sur le déploiement des vaccins.

Les délais dans l’expédition s’expliquent par les retards qu’accuse Moderna dans l’examen de « l’assurance de la qualité »

La même incertitude plane sur les 2,8 millions de doses du vaccin Moderna en mai. Pour l’heure, ces doses arriveront en deux livraisons, l’une au début du mois et la deuxième à la fin du mois.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Le major général Dany Fortin

« Quand nous aurons l’horaire précis, nous allons le communiquer le plus tôt possible aux provinces, dès que nous allons avoir l’information », a dit le major général Fortin.

« Par mesure de prudence, nous avons identifié des créneaux de livraison en mai qui vont permettre aux provinces de planifier avec un peu plus d’assurance leur campagne et les rendez-vous. Et si ça bouge plus tôt que prévu, on sera en mesure de faire les ajustements nécessaires. Mais pour l’instant, je pense que nous avons une approche très prudente avec les provinces avec un délai d’un peu plus d’une semaine », a-t-il indiqué.

Dans l’intervalle, le vaccin Pfizer-BioNTech continue d’être livré à un rythme prévisible à raison d’environ un million de doses par semaine d’ici la fin mai. En juin, l'entreprise prévoit remettre deux millions de doses par semaine aux autorités canadiennes.

« Les provinces demandent plus de prévisibilité. Nous travaillons très fort pour leur donner le plus de clarté possible pour qu’elles soient en mesure d’accélérer leur campagne de vaccination ».

Jusqu’ici, le Canada a reçu 12,7 millions de doses des vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca.

Le gouvernement Trudeau a affirmé que l’on doit recevoir en tout 44 millions de doses d’ici la fin juin.