COVID-19

Vaccination au ralenti dans le Grand Montréal

« Moi, je suis très satisfait », dit Legault

(Québec) Malgré la démonstration, chiffres à l’appui, que la campagne de vaccination avec le AstraZeneca tourne au ralenti dans le Grand Montréal, François Legault et son ministre de la Santé, Christian Dubé, se disent satisfaits des résultats à ce jour. Et le gouvernement n’envisage pas de modifier sa stratégie pour écouler plus rapidement les doses dans la métropole.