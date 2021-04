COVID-19

Soins intensifs dans la Capitale-Nationale

« On se prépare à ce que ça explose »

Le nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs à Québec est en hausse. À l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le nombre de patients est passé de quatre à huit durant le week-end. Et au CHU de Québec–Université Laval, le nombre de patients est passé de 8, samedi, à 11, lundi. Des patients en moyenne plus jeunes qui, comme les plus âgés, sont à risque de développer une thrombose à cause de la COVID-19.