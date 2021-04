(Québec) Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) confirme qu’un premier cas de thrombocytopénie avec thrombose est survenu au Québec dans les derniers jours à la suite de l’administration du vaccin d’AstraZeneca (Covishield). Il s’agit du premier cas au Canada.

Fanny Lévesque

La Presse

La personne a été prise en charge par le réseau de la santé et des services sociaux et elle a reçu les soins appropriés à son état. Elle récupère maintenant à son domicile et on ne craint pas pour sa vie, a fait valoir le MSSS dans un communiqué publié un peu avant le début du point de presse du premier ministre François Legault. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé la nouvelle. Il a mentionné qu’il s’agissait d’une dame et qu’elle se portait bien,

Ce premier cas a été détecté grâce aux protocoles mis en place par les autorités québécoises pour identifier les complications éventuelles liées à la vaccination avec le sérum d’AstraZeneca. Pour l’heure, la vaccination avec ce vaccin est uniquement offerte aux personnes de plus de 55 ans. Les autorités fédérales et provinciales ont suspendu l’utilisation du vaccin pour les personnes de moins de 55 ans le 31 mars.

Cette situation ne remet pas en cause la vaccination avec le AstraZeneca dans ce groupe d’âge, assurent les autorités. Les cas de thrombose avec thrombocytopénie sont considérés comme une complication possible du vaccin, mais demeurent très rares, soit environ 1 cas sur 100 000 vaccins administrés.

« Sur le nombre de vaccins administrés au Québec jusqu’à maintenant, ce type d’incident était attendu », a mentionné le Dr Horacio Arruda. « Il est important de rappeler que les risques de développer une thrombocytopénie avec thrombose à la suite du vaccin sont minimes comparativement à celui de complications liées à la COVID-19. Tous les vaccins offerts au Québec sont sécuritaires et ont démontré sans équivoque leur efficacité », a-t-il ajouté.

L’Agence de la santé publique du Canada a, à son tour, confirmé avoir été informée « qu’une personne vivant au Canada a subi un effet indésirable très rare caractérisé par la formation de caillots sanguins associés à de faibles taux de plaquettes après avoir reçu le vaccin Covishield ». Le Covishield est le vaccin d’AstraZeneca, mais produit en Inde grâce à un transfert technologique.

Des protocoles efficaces ont été mis en place au cours des dernières semaines au Québec et de la formation a été donnée aux équipes concernées afin de détecter et traiter ce type de complications. Ces protocoles rigoureux et rapides se déroulent en trois étapes : les symptômes, l’analyse sanguine et les tests médicaux, a aussi fait valoir le MSSS, mardi.

Santé Canada affirme de son côté que ce premier cas sera pris en considération dans le cadre de l’examen continu qu’il mène de l’innocuité du vaccin d’AstraZeneca et du vaccin Covishield. Santé Canada continue de « considérer que les avantages du vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 l’emportent sur les risques », indique-t-on.