La troisième vague de la COVID-19 frappe de plein fouet la région de l’Outaouais, où les ressources en santé sont étirées au maximum, ont dit mardi les autorités en santé publique.

Nicolas Bérubé

La Presse

« S’il y a des inhalothérapeutes et des infirmières qui sont disponibles pour venir ici, on a des besoins immédiats », a dit France Dumont, présidente-directrice générale adjointe du CISSS de l’Outaouais en point de presse. On mène une vigie d’heure en heure, c’est un défi constant aux hospitalisations, où c’est de minute en minute. »

L’Outaouais a rapporté 245 nouveaux cas d’infection mardi. La tendance continue ainsi à être à la hausse, avec une moyenne quotidienne de 42,7 nouveaux cas par 100 000 habitants, ce qui constitue une hausse de 47 % depuis une semaine.

« On s’attend à ce que ça demeure élevé au cours des prochains jours, a ajouté Mme Dumont. On est dans la tempête, on est dans un tourbillon incessant à l’interne, vous n’avez pas idée. C’est un tsunami. On se prépare à faire face à quelque chose de plus élevé encore. Nos équipes travaillent fort, et j’en suis très fière. »

Des discussions avec Québec ont été entreprises afin d’envisager plusieurs scénarios, donc celui de faire venir des travailleurs de la santé de l’extérieur de la région.

« On vit cette tempête depuis trois semaines, et selon les projections on en a encore pour quelques semaines comme ça où ça va être difficile. »

Malgré tout, le traçage des contacts continue, dit-elle. « Il y a un rehaussement de personnel à ce niveau, car c’est primordial de le faire. »

Le CISSS affirme obtenir 80 % des résultats des tests de COVID-19 en 24 heures ou moins. Entre 800 et 1200 tests sont effectués chaque jour dans la région.

Mme Dumont a aussi appelé la population admissible de l’Outaouais à aller se faire vacciner.

« Nous avons des plages de vaccination qui sont vides. On invite les gens à se présenter, il y a de la place, selon l’ordre de priorité. »