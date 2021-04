(Québec) Le gouvernement Legault prolonge les mesures sanitaires spéciales d’urgence à Québec, Lévis et Gatineau jusqu’au 25 avril. Il étend également ces restrictions, comme le couvre-feu à 20 h et la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, dans toutes les municipalités de l’Outaouais et de Chaudière-Appalaches.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Le premier ministre François Legault a précisé mardi que ces nouvelles mesures pour de nombreuses villes seront effectives à compter de mercredi pour le couvre-feu et de jeudi pour les écoles et les commerces.

« Ce qu’on voit, c’est que la situation reste grave et risque s’aggraver encore plus dans les prochaines semaines », s’est inquiété M. Legault. À Québec seulement, « depuis deux jours, on a eu une augmentation nette de 15 hospitalisations », a-t-il ajouté.

M. Legault a également fait un plaidoyer auprès des jeunes afin qu’ils respectent les mesures sanitaires. Il a rappelé que « plus de jeunes sont hospitalisés » avec les variants de la COVID-19 et que certains développent des complications.

Un problème pour l’adhésion populaire

Alors que des manifestations nocturnes ont secoué Montréal ces derniers soirs, les partis d’opposition se disent inquiets que l’adhésion populaire aux mesures sanitaires s’effrite. Ils ont invité les Québécois à suivre les consignes et ont condamné le saccage perpétré par certains vandales.

Le Parti québécois déplore que les points de presse du gouvernement, lorsqu’il fait le suivi des mesures sanitaires, soient parcellaires. Les informations ne sont pas toujours transmises à la population lorsque le premier ministre prend la parole ni par communiqué aux journalistes qui posent des questions.

À la période de questions, mardi, les péquistes déposeront une motion qu’ils ont surnommée « Libérez Horacio », en référence au directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda. Cette motion « vise à ce que les points de presse [de la santé publique] se tiennent de façon distincte, [pour] que la Santé publique puisse expliquer, au plan scientifique, qu’est-ce qui en est, sans avoir constamment le regard de côté du premier ministre qui observe les réponses », a expliqué le chef parlementaire du PQ, Pascal Bérubé.

La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, a pour sa part affirmé que les points de presse de Québec, à 13 h et 17 h, souffrent d’une « mauvaise gestion des communications ». Pour elle, « rien ne justifie les messages contradictoires ou le manque de transparence dans l’information qui est divulguée ».

« On ne demande pas au gouvernement d’avoir 100 % raison […] avec les mesures qu’il met de l’avant. On comprend que le gouvernement n’est pas devin. Mais ça fait un an que nous sommes dans cette gestion de la pandémie. Les Québécois veulent aussi avoir un portrait juste de la situation », a-t-elle dit.

Pour le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, les trois ingrédients pour que « la mayonnaise des mesures sanitaires pogne » auprès de la population, c’est la clarté, la transparence et la cohérence, a-t-il ajouté.

Les partis d’opposition réclament que Québec déclenche une enquête publique et indépendante sur la gestion gouvernementale de la pandémie de COVID-19.

Plus de détails à venir.