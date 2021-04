En direct

Les mesures d’urgence prolongées jusqu'au 25 avril

(Québec) Le gouvernement Legault prolonge les mesures sanitaires spéciales d’urgence à Québec, Lévis et Gatineau jusqu’au 25 avril. Il étend également ces restrictions, comme le couvre-feu à 20 h et la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, dans toutes les municipalités de l’Outaouais et de Chaudière-Appalaches.