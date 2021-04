PHOTO MOLLY RILEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les chirurgies non essentielles réduites dès lundi

Les hôpitaux de l’Ontario commenceront à réduire les chirurgies et procédures non urgentes dès lundi pour s’assurer qu’ils ont la capacité de traiter plus de patients atteints de la COVID-19.

La Presse Canadienne

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré vendredi que cela pourrait permettre d’augmenter de 1000 lits la capacité de l’unité de soins intensifs en Ontario.

La province a rapporté dimanche que 605 personnes se trouvaient aux soins intensifs.

L’Ontario a également signalé 4456 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, marquant un nouveau sommet en une journée pour les nouvelles infections.

Les hôpitaux du nord de l’Ontario sont dispensés d’annuler les procédures non urgentes, mais une note de service de Santé Ontario, jeudi soir, indiquait qu’ils devraient se préparer à ralentir rapidement dans un proche avenir.

La note demandait également aux hôpitaux d’identifier le personnel qui pourrait être redéployé vers d’autres sites si nécessaire.

Dimanche également, des représentants du gouvernement ont annoncé que l’Ontario étendrait rapidement la disponibilité du vaccin d’AstraZeneca aux personnes âgées de 55 ans et plus cette semaine.

Avec 700 pharmacies supplémentaires offrant le vaccin, plus de 1400 emplacements offriront l’inoculation, et la province s’attend à en ajouter 100 autres d’ici la fin avril.