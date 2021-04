La hausse des cas de COVID-19 se poursuit samedi au Québec, alors que la province rapporte 1754 nouveaux cas et 13 décès supplémentaires. On observe également une nouvelle augmentation des hospitalisations, pendant que la vaccination atteint toutefois un nouveau sommet.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 324 848 le nombre de personnes qui ont été infectées par le virus depuis le début de la crise. De ce nombre, 301 740 Québécois sont maintenant considérés comme « rétablis », selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Jusqu’ici, 10 737 personnes ont succombé des suites de complications liées au virus. Précisons que deux décès ont été retirés du bilan cumulatif, puisque l’enquête épidémiologique a révélé qu’ils étaient « non attribuables » à la COVID-19.

Le Québec observe aussi une hausse de 14 nouvelles hospitalisations dans son réseau de la santé ; au total, 583 patients demeurent hospitalisés pour le coronavirus, dont 138 se trouvent toujours aux soins intensifs, une hausse de quatre cas à ce chapitre par rapport à la veille.

Montréal enregistre trois décès supplémentaires et 428 nouveaux cas, pendant que la Capitale-Nationale — sous haute surveillance — ajoute deux morts et 410 infections. Chaudière-Appalaches, de son côté, enregistre un décès ainsi que 220 cas de COVID-19, pendant que trois décès sont aussi recensés dans les Laurentides, qui comptent 104 nouveaux cas. Une personne a aussi perdu la vie dans le Bas-Saint-Laurent (28 nouveaux cas) et deux autres en Montérégie (144 nouveaux cas). Enfin, l’Outaouais recense 142 cas en plus.

L’Institut national de santé publique (INSPQ) rapporte quant à lui 1237 nouveaux cas de variants par criblage au Québec, portant le total à 15 445. La Capitale-Nationale en compte 3812, tandis que Montréal en recense 4636 au cumulatif.

Nouveau sommet pour la vaccination

Côté vaccination, on observe un nouveau sommet de 73 023 doses qui ont été administrées dans la journée de vendredi. Ainsi, 1 829 011 Québécois ont déjà reçu leur première dose, ce qui représente environ 21,5 % de la population. Avec 2 429 695 doses reçues à ce stade-ci, le gouvernement Legault dispose présentement d’une réserve d’un peu plus de 600 000 vaccins.

Dans un communiqué, le MSSS précise par ailleurs que « 71 600 doses d’AstraZeneca ont été reçues » vendredi. « Ces doses, ainsi que 179 660 doses reçues précédemment, seront en transit dans le réseau à partir d’aujourd’hui et au courant de la semaine prochaine », assure-t-on.

En neuf jours, on a vacciné 530 000 Québécois. On l’a dit : quand on a les vaccins, on vaccine. Objectif 24 juin. Pendant qu’on vaccine, il faut continuer de respecter les mesures, il faut limiter la propagation du virus. Ce n’est pas le moment de relâcher, malgré le beau temps. Christian Dubé, ministre de la Santé, sur Twitter

Jeudi, le Québec a réalisé 44 431 tests de dépistage, un chiffre en baisse par rapport aux derniers jours mais relativement stable sur sept jours. On recense par ailleurs 31 éclosions actives supplémentaires, pour un total de 976 foyers de contamination. Plus de la moitié de ceux-ci, soit 52,9 %, émanent toujours des milieux de travail à l’heure actuelle.