« On ne sait pas comment ça va évoluer »

(Québec) La Capitale-Nationale demeure sur le pied d’alerte alors qu’elle enregistre vendredi 449 nouveaux cas de la COVID-19, marquant par le fait même un tout nouveau record dans la région. Les autorités ignorent comment se comportera la courbe épidémiologique pour la suite, ce qui leur fait craindre le pire.

Fanny Lévesque

La Presse

Québec a enregistré vendredi davantage de cas positifs que dans la métropole. « Ce n’est pas le genre de compétition qu’on aime avoir avec Montréal », a lâché le directeur de la santé publique au CIUSSS de la Capitale-Nationale, le Dr André Dontigny, en mêlée de presse, vendredi.

La Capitale-Nationale rapporte ainsi en moyenne depuis une semaine 41 nouveaux cas par 100 000 habitants. En comparaison, avec 392 nouveaux cas, Montréal continue à afficher une tendance stable à 16,4 nouveaux cas par 100 000 habitants. Chaudière-Appalaches continue aussi sa forte tendance à la hausse. Avec 218 nouveaux cas vendredi, elle affiche depuis une semaine une moyenne de 32 nouveaux cas par 100 000 habitants. On a rapporté deux décès dans la Capitale-Nationale et un dans Chaudière-Appalaches.

« La situation que je décrivais il y a une semaine, c’est malheureusement celle qu’on observe », a-t-il ajouté. « On ne sait pas comment ça va évoluer dans les prochains jours. Est-ce que ça va se diriger sur un plateau ? Est-ce que ça va être une augmentation ? On ne le sait pas », a poursuivi le Dr Dontigny.

Au cours des derniers jours, le taux de reproduction du virus dans la région atteignait de 1,5 à 2, ce qui permet « une progression importante » des cas.

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Dr André Dontigny

Selon les autorités, il « n’est pas du tout improbable » que la tendance à la hausse se poursuive encore quelques jours. En ce sens, le Dr Dontigny a salué la prolongation des mesures d’urgence spéciales annoncées jeudi par le gouvernement Legault jusqu’au 19 avril prochain, ce qui inclut la fermeture des écoles.

« Je suis parfaitement à l’aise avec la poursuite de ces mesures », a-t-il indiqué. « Très clairement, le 19 avril, la recommandation sera de poursuivre à tout le moins en zone rouge », a précisé le Dr Dontigny, écartant la possibilité que la Capitale-Nationale bascule en zone orange d’ici 10 jours.

Au sujet de l’éclosion au Méga Fitness Gym, il estime que « la plus grande partie des cas a été identifiée ». Le Dr Dontigny a tenu par ailleurs à préciser que cet évènement « est l’illustration de ce qu’on ne souhaite pas » dans la population avec maintenant plus d’une trentaine d’éclosions secondaires liées à la situation. Plus de 400 cas sont liés à cette éclosion.

« Cette situation a fait énormément de cas, mais ça n’explique pas la situation épidémiologique dans la Capitale-Nationale », a-t-il nuancé. Avec la force des variants – qui représentent plus de 70 % des cas dans la région – Québec se trouve devant « une toute nouvelle pandémie » beaucoup plus virulente, a-t-il dit.

La hausse des cas se traduit évidemment par une augmentation des activités de dépistage. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a annoncé vendredi l’ajout d’un site de dépistage dans l’ancienne urgence de l’hôpital Jeffrey Hale, qui sera ouvert à compter de lundi prochain. Il s’agit d’un service de dépistage au volant, avec rendez-vous, ce qui devrait « désengorger » les autres sites où l’attente peut être de quelques heures.

Environ 5000 personnes ont subi un test de dépistage mercredi et quelque 4700 jeudi. Le taux de positivité des résultats atteint maintenant environ 7 %.

Les activités de vaccination continuent de se dérouler rondement dans la Capitale-Nationale. Vendredi, les autorités ont commencé la distribution des coupons pour le vaccin d’AstraZeneca à compter de 5 h pour éviter une congestion routière. Il est maintenant possible de sélectionner le vaccin AstraZeneca sur Clic santé pour prendre un rendez-vous.