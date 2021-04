Un Québécois sur cinq a maintenant reçu sa première dose du vaccin contre la COVID-19, alors qu’on a enregistré un nouveau sommet de 69 000 doses administrées dans la journée de jeudi. Pendant ce temps, la tendance à la hausse du nombre de nouvelles infections se poursuit, et les hospitalisations continuent d’augmenter.

Les autorités ne cachent pas que l’ouverture de la vaccination sans rendez-vous, à laquelle les Québécois de 55 ans et plus ont accès depuis jeudi avec le vaccin d’AstraZeneca, joue pour beaucoup. À Montréal et à Québec, des files d’attente ont été aperçues dès l’aube, vers 4 h 30, lors de la première journée d’admissibilité.

Des 69 148 doses administrées jeudi, plus de 16 000 sont issues du vaccin d’AstraZeneca. Près de 236 000 rendez-vous ont par ailleurs été réservés, a révélé sur Twitter le ministre de la Santé, Christian Dubé, en insistant sur le fait que les Québécois « sont au rendez-vous ». « C’est grâce à cette mobilisation qu’on pourra s’en sortir », a-t-il écrit.

Jusqu’ici, 1 754 749 Québécois ont donc reçu la première dose, ce qui représente environ 20,6 % de la population. Avec 2 358 095 doses reçues, le gouvernement Legault dispose présentement d’une réserve de plus de 603 000 doses de vaccins. « 71 600 doses supplémentaires d’AstraZeneca sont attendues aujourd’hui », a indiqué le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Tendance toujours à la hausse

Pendant ce temps, la Santé publique québécoise a toutefois rapporté 1683 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que huit décès supplémentaires. Ces nouvelles données portent à 323 094 le nombre de personnes qui ont été infectées par le virus depuis le début de la crise, dont 300 471 sont maintenant considérées rétablies. Au total, 10 726 personnes ont succombé des suites de complications liées au virus.

Les 1683 nouveaux cas rapportés vendredi s’inscrivent dans la tendance à la hausse observée depuis près de trois semaines. La moyenne quotidienne calculée sur une semaine est désormais de 1345. Avec huit décès rapportés vendredi, dont trois en Outaouais, deux dans la Capitale-Nationale, un au Saguenay-Lac-Saint-Jean et un dans Chaudière-Appalaches, la moyenne quotidienne des décès sur une semaine demeure à six.

Dans le réseau de la santé, on observe aussi une légère hausse de trois hospitalisations par rapport à la veille ; 569 patients demeurent hospitalisés pour la COVID-19, dont 134 se trouvent toujours aux soins intensifs, une hausse de deux cas sur ce plan.

Mercredi, le Québec a réalisé 46 712 tests de dépistage, un chiffre en nette hausse par rapport aux derniers jours. Plus à l’ouest, vendredi, l’Ontario a atteint un sommet de 4227 nouveaux cas de COVID-19, surpassant ainsi la barre des 4000 infections pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire. La Santé publique a par ailleurs confirmé 18 décès supplémentaires.

