(Montréal) La possibilité pour les Québécois de 55 ans et plus de se faire vacciner sans rendez-vous contre la COVID-19 dès ce jeudi a suscité de l’enthousiasme, en début de journée.

Gabriel Béland

La Presse

Mayssa Ferah

La Presse

Des images de télévision ont montré que les gens ont fait la queue à l’aube pour obtenir leur accès à une clinique sans-rendez-vous qui offre le vaccin d’AstraZeneca seulement.

À Montréal, aux abords du Stade olympique, ils étaient plus de 350 personnes à attendre sous le soleil. 150 coupons pour un rendez-vous plus tard dans la journée ont été distribués à ceux qui faisaient la file.

« En donnant les coupons pour des rendez-vous plus tard, on évite les gros rassemblements et ça permet une bonne distanciation », explique Catherine Dion, des relations médias du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

« On sent que ça va être assez rapide puisque dans certaines régions, c’est déjà complet », ajoute-t-elle. C’est premier arrivé, premier servi. Dès que les 2000 doses seront écoulées, l’opération prendra fin. On dispose toutefois de 6000 doses supplémentaires jusqu’à dimanche, selon Mme Dion.

Dans la capitale, des gens ont commencé à arriver aux deux sites désignés dès 4 h 30 du matin. En tout à Québec, une région frappée durement par le virus, ce sont 1260 coupons sans rendez-vous qui ont été distribués en l’espace d’une heure.

« On est vraiment contents de la réponse des citoyens », note Annie Ouellet, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

« Nos responsables de sites sont arrivés à 5 h 30 et ils estiment qu’il y avait des gens en grand nombre dès 4 h 30 du matin. L’adhésion est là, c’est une bonne nouvelle pour notre région. »

Il y a de ces cliniques sans rendez-vous dans presque toutes les régions. Pour télécharger la liste complète, cliquez sur ce lien.

En Abitibi-Témiscamingue, il n’y aura pas de vaccin AstraZeneca compte tenu des souches de variants qui circulent dans cette région.

Mercredi, l’Agence européenne des médicaments (EMA) et l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé ont toutes deux déclaré que le lien entre le vaccin AstraZeneca et certains caillots sanguins rares causés par une faible numération plaquettaire devenait difficile à ignorer même si elles ne pouvaient pas encore l’expliquer.

L’EMA a déclaré qu’au 4 avril, elle avait reçu des rapports de la zone économique européenne et du Royaume-Uni faisant état de 222 cas de caillots dans le cerveau et le système digestif, causés lorsque le corps développe une réponse immunitaire qui attaque les plaquettes. Ce nombre de cas repose sur 34 millions de doses administrées.

Le Royaume-Uni a signalé 79 caillots au 31 mars, chez des hommes et des femmes âgés de 18 à 79 ans. Dix-neuf des cas ont été mortels. Le Royaume-Uni a indiqué que cela reposait sur plus de 20 millions de doses administrées.

Le régulateur britannique des médicaments n’a pas recommandé de limiter l’utilisation du vaccin AstraZeneca, mais le pendant britannique du CCNI canadien l’a fait, affirmant que les adultes entre 18 et 29 ans devraient recevoir le vaccin de Pfizer-BioNTech ou celui de Moderna.

Le Canada s’attend à recevoir environ 6,4 millions de doses d’AstraZeneca d’ici la fin juin.

-Avec La Presse Canadienne