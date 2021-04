Dès lundi, les personnes de moins de 60 ans qui vivent avec une maladie chronique et les travailleurs essentiels pourront prendre rendez-vous et commencer à être vaccinés sur l’île de Montréal.

Ariane Lacoursière

La Presse

Sont considérées comme malades chroniques les personnes qui se rendent régulièrement à l’hôpital pour recevoir des traitements ou pour consulter leur médecin. On pense par exemple aux personnes atteintes de cancer, aux gens en dialyse pour de l’insuffisance rénale, des gens ayant reçu une greffe d’organe ou de moelle osseuse.

En tout, ce sont environ 150 000 personnes qui seront ainsi vaccinées à Montréal seulement. Les autres régions suivront rapidement, affirme le ministre de la Santé Christian Dubé.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le Dr Horacio Arruda et le ministre Christian Dubé

Les malades chroniques ne recevront pas leur dose dans des cliniques de vaccination de masse, mais plutôt directement à l’hôpital où des cliniques de vaccination spécialisées seront organisées.

Les personnes souffrant d’autres maladies chroniques, comme de l’asthme ou de l’hypertension, ou les personnes étant immunosupprimées ne font pas partie de cette catégorie de patients et seront vaccinées au sein de la prochaine catégorie de priorité, soit les patients de 60 ans et moins.

Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, explique qu’étant donné les limites dans le nombre de vaccins disponibles, les malades chroniques présentant les plus forts niveaux de risques ont été priorisés, selon l’avis d’experts.

Au tour des professeurs

Toujours à partir de lundi, les travailleurs essentiels dont le lieu d’emploi est à Montréal pourront aussi prendre rendez-vous sur Clic santé dans une section spécifique pour se faire vacciner à Montréal. Ils devront fournir une preuve d’emploi.

Font partie du groupe des travailleurs essentiels le personnel scolaire des écoles primaires et secondaires, le personnel des garderies et des CPE, les pompiers, les policiers, les gardiens de prison, les travailleurs étrangers temporaires, les travailleurs d’abattoir, les travailleurs miniers en régions éloignées et les travailleurs du milieu communautaire. On estime à environ 150 000 personnes les travailleurs essentiels sur l’île de Montréal.

À Montréal, il reste donc 300 000 personnes à vacciner avant que la vaccination se poursuive dans la catégorie suivante des 60 ans et moins.

Pour les 60 ans et plus partout au Québec

Le ministre Dubé a mentionné que le Québec entame « une nouvelle phase d’accélération » dans sa campagne de vaccination. À partir de demain, les 60 ans et plus de toutes les régions du Québec pourront prendre rendez-vous et être vaccinés. Certaines régions vaccinaient toujours uniquement les personnes de 65 ans et plus.

M. Dubé précise toutefois qu’étant donné le nombre limité de vaccins disponibles dans certaines régions, les personnes n’obtiendront pas nécessairement un rendez-vous dans les prochains jours, mais parfois dans les prochaines semaines. L’objectif reste toutefois d’avoir complété la vaccination des personnes de 60 ans et plus d’ici la fin avril.

M. Dubé se défend de favoriser la région de Montréal. Il explique que les priorités vaccinales de la santé publique dictent qu’il faut vacciner les 60 ans et plus avant de passer aux catégories suivantes. « Montréal a terminé ses 60 ans et plus », dit M. Dubé.

Dès jeudi à 8 h, les personnes de 55 ans et plus pourront aussi se rendre sans rendez-vous dans des cliniques de vaccination pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca. Les personnes plus âgées, qui ont obtenu un rendez-vous en clinique de vaccination, mais qui estiment que leur date est trop éloignée, pourront aussi se rendre dans ces cliniques sans rendez-vous pour devancer leur vaccination, explique M. Dubé.

La liste des cliniques qui offriront le vaccin d’AstraZeneca sans rendez-vous sera disponible sous peu mercredi. Il a déjà été annoncé que le Stade olympique et le Palais des congrès offriront le vaccin d’AstraZeneca sans rendez-vous.

Québec espère ainsi écouler les 350 000 doses d’AstraZeneca qu’il a reçu ces derniers jours. Certaines régions comme le Bas-Saint-Laurent ou le Saguenay–Lac-Saint-Jean ne commenceront leur vaccination avec ce vaccin que vendredi en raison d'un délai de livraison.

En Abitibi-Témiscamingue, le vaccin d’AstraZeneca ne sera pas offert puisque le variant sud-africain y sévit et résiste à ce vaccin.

M. Dubé estime que les cliniques de vaccinations sans rendez-vous pour l'AstraZeneca se poursuivront jusqu’à dimanche. Le site de prise de rendez-vous de Clic santé sera ensuite ajusté pour indiquer dès la prise de rendez-vous quel type de vaccin sera administré aux patients.