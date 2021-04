La Santé publique de Montréal dit avoir réussi à ralentir la progression des variants en mars, mais s’attend à une hausse des cas au cours des prochaines semaines.

Ariane Krol

La Presse

« On est quand même satisfait du mois de mars », a déclaré la directrice régionale de santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, en conférence de presse mercredi après-midi.

L’objectif était de retarder le plus possible la progression des variants plus contagieux. Ceux-ci représentent maintenant plus de 42 % des nouveaux cas confirmés sur le territoire, a indiqué la Dre Drouin. Sachant que la progression s’accélère à partir de 40 %, la Santé publique s’attend à une certaine hausse du nombre de cas « dans les prochains jours » et prochaines semaines.

« On est quand même assez préoccupé », a mentionné la Dre Drouin en rappelant que le contexte urbain, avec sa densité, ses petits logements, ses populations marginalisées ou difficiles à rejoindre, rendent Montréal « beaucoup plus vulnérable ».

Montréal a déclaré 299 nouvelles infections mercredi, soit une de moins que la veille. On compte 225 patients hospitalisés, dont 75 aux soins intensifs. « Il y a quand même une pression qui s’exerce », a souligné la présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Sonia Bélanger, en rappelant que ces patients sont plus jeunes et plus malades.

Par ailleurs, plus des trois quarts des Montréalais âgés d’au moins 60 ans ou plus ont déjà reçu une première dose, ou un rendez-vous pour cette première dose. « On peut dire : objectif atteint », a commenté Mme Bélanger.