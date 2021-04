COVID-19

Mesures sanitaires renforcées

Avril sera « le mois de tous les dangers », prévient Legault

Devant la hausse des cas et la menace des variants, le gouvernement resserre la vis en zone rouge. Les gyms devront fermer et l’école pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire retournera en alternance. Dès le 8 avril, il sera aussi interdit pour les résidants en zone rouge ou orange de visiter une zone jaune.