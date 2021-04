COVID-19

Un an sans étreintes

« J’ai hâte de le voir et de le prendre dans mes bras », souffle Lina Gaudet en fixant l’écran de sa tablette. Depuis un an, de nombreux aînés ne sont pas sortis de leur résidence et n’ont pas reçu de visites. Ils se contentent d’appels vidéo pour voir leurs proches. Le CHSLD Angelica, dans Montréal-Nord, nous a ouvert ses portes pour assister à ces réunions familiales et… virtuelles.