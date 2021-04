La hausse des nouveaux cas de COVID-19 se poursuit au Québec, alors qu’on rapporte vendredi 1314 nouvelles infections et cinq décès supplémentaires, pendant que le nombre d’hospitalisations bondit dans le réseau de la santé.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 313 676 le nombre de personnes qui ont été infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 293 567 Québécois sont maintenant considérés comme « rétablis », selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Au total, 10 681 personnes ont jusqu’ici perdu la vie des suites de complications liées au virus. Des cinq décès rapportés vendredi, deux sont survenus à Montréal, un en Estrie, un en Chaudière-Appalaches et un dans les Laurentides.

Avec 305 nouveaux cas, la Capitale-Nationale devient officiellement la région la plus touchée au Québec. La région affiche désormais une moyenne quotidienne de 22,9 cas par 100 000 habitants. En une semaine à peine, le nombre de cas y a triplé. L’Outaouais, de son côté, suit de près avec 22,4 cas par 100 000 habitants et le Bas-Saint-Laurent, à 21. À Laval, ce taux est de 19,1 présentement, alors qu'à Montréal, il est de 16,3.

Mercredi, le premier ministre François Legault annonçait le retour du couvre-feu à 20 h et la fermeture des écoles ainsi que des commerces non essentiels à Gatineau, Québec et Lévis. Les restaurants, les cinémas, les salons de coiffure, les salles de spectacles, les gyms et musées devront fermer leurs portes. Les écoles resteront fermées pendant 10 jours, jusqu’au 12 avril.

Des variants maintenant prédominants

De son côté, l'Institut national de santé publique (INSPQ) a recensé vendredi 687 nouveaux cas de variants, amenant le taux de criblage positif à 57,1 % sur sept jours. Ce qui était pratiquement acquis jeudi est donc maintenant officiel : les variants représentent désormais plus de la moitié de tous les nouveaux cas de COVID-19 au Québec.

On observe par ailleurs un bond important de 16 hospitalisations dans le réseau de la santé, faisant repasser leur nombre total au-delà de la barre des 500. Actuellement, 503 patients sont hospitalisés pour la COVID-19 au Québec, dont 121 se trouvent toujours aux soins intensifs, une hausse deux admissions en 24 heures à ce chapitre.

Pendant ce temps, la vaccination reprend toutefois du galon ; jeudi, le Québec a en effet administré quelque 48 507 doses supplémentaires, un sommet depuis le 27 mars. Jusqu’ici, 1440 680 personnes ont reçu la première dose, ce qui représente tout près de 16,98 % de la population québécoise.

Dans un communiqué, le MSSS indique que 339 600 doses supplémentaires du vaccin Covishield, développé par AstraZeneca, ont été reçues et « seront en transit dans le réseau dès la semaine prochaine ». Avec ces nouveaux arrivages – 1992 505 doses ont été reçues au total –, le gouvernement Legault dispose d’une réserve de près de 552 000 vaccins présentement.

Côté prélèvements, le bilan demeure relativement stable ; mercredi, la Santé publique a réalisé 39 886 tests de dépistage, un chiffre en légère baisse par rapport à la veille.