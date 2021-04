(Québec) Les partis d’opposition accusent le gouvernement Legault d’avoir « détourné le regard » face à la menace que représentent les variants. Pire, ils affirment que Québec a mis « des lunettes roses », multipliant les « messages contradictoires » avant de reconfiner une partie de la province avec des « discours qui virevoltent comme une feuille au vent ».

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Le ton est dur, jeudi, au lendemain de l’imposition de nouvelles mesures strictes dans les villes de Québec, Lévis et Gatineau jusqu’au 12 avril. Le Parti libéral, Québec solidaire et le Parti québécois incitent les Québécois à respecter les nouvelles règles, mais blâment le premier ministre François Legault, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, d’être une source de l’effritement de l’adhésion des citoyens aux mesures sanitaires.

La cheffe libérale, Dominique Anglade, affirme que « rien n’excuse la gestion chaotique et les messages contradictoires » du premier ministre, qu’elle accuse d’avoir troqué ses habits de bon père de famille pour celui d’un homme « paternaliste ».

« L’avion ne peut plus se construire en plein vol. Aujourd’hui, on n’a ni pilote ni équipage. Les Québécois ne comprennent plus où le gouvernement s’en va », dit-elle.

« Aujourd’hui, la population ne comprend pas. On lui dit une chose et son contraire. […] Les gens sont sonnés parce qu’on leur a dit que tout le monde serait vacciné au 24 juin, qu’on est en train de résister [à la troisième vague], et du jour au lendemain, on envoie le message que c’est vraiment la panique à bord », déplore Mme Anglade.

Selon elle, une commission d’enquête publique et indépendante sur la gestion gouvernementale de la pandémie est encore plus d’actualité.

Un « faux sentiment de sécurité »

Le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, se demande à son tour « comment les gens sont censés suivre […] et comprendre [les règles], comment les gens sont censés adhérer aux mesures sur un discours qui virevolte comme une feuille au vent », affirme-t-il.

Selon M. Nadeau-Dubois, le premier ministre Legault a « créé un faux sentiment de sécurité » en affirmant ces dernières semaines que le Québec résistait à la troisième vague. « Il n’a pas le droit aujourd’hui de s’étonner que les choses se détériorent », dit-il.

Joël Arseneau du Parti québécois exige une fois de plus de la transparence du gouvernement Legault et qu’il publie les recommandations que lui fait la santé publique.

« Le gouvernement a soit fait fi des signaux qui étaient disponibles pour lui, pour plaire aux Québécois, pour continuer d’avoir un message positif, mais quelque part, il a favorisé un relâchement », affirme le député des Îles-de-la-Madeleine, selon qui Québec a trop longtemps « détourné le regard » face à la troisième vague.

Un traitement-choc

En point de presse, mercredi, le gouvernement Legault a annoncé de nouvelles mesures temporaires pour les villes de Québec, Lévis et Gatineau, rappelant que ce traitement-choc pouvait s’appliquer ailleurs, selon l’évolution de la situation sanitaire. En début de semaine, le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, associait pourtant ces nouvelles mesures à « de la panique ».

« Le nombre de cas continue d’augmenter presque de façon exponentielle » dans ces trois villes, a justifié François Legault, ajoutant qu’« on s’attend, dans les prochains jours, les prochaines semaines, à ce qu’il y ait une forte augmentation des hospitalisations. »