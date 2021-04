Pour Maxime Pedneaud-Jobin, la situation ressemble à une « tempête parfaite », car les plus jeunes sont de plus en plus touchés par la transmission.

Alors que sa ville sera mise « sur pause » dès jeudi, comme celles de Québec et de Lévis, le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin appelle ses concitoyens à se « reprendre en main ». Pour lui, le relâchement et le manque d’adhésion à certaines mesures expliquent en partie cette « tempête parfaite ».

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Les gens avaient encaissé pas mal dans la dernière année, et ont décidé de relâcher. Mais là, il faut se reprendre en main et ça presse, parce que les chiffres sont assez épeurants », a martelé l’élu municipal lors d'une conférence de presse jeudi matin. Celle-ci se tenait quelques heures après que Québec ait annoncé que le couvre-feu sera remis à 20 h dans le secteur, pendant que les écoles et les commerces non essentiels devront fermer leurs portes jusqu’au 12 avril.

Pour M. Pedneaud-Jobin, la situation ressemble à une « tempête parfaite », car les plus jeunes sont de plus en plus touchés par la transmission. Mercredi, l’Outaouais recensait 100 nouveaux cas de COVID-19, établissant un nouveau sommet. Jeudi, on y annoncera 126 nouvelles infections, a pu confirmer La Presse, fracassant ainsi le record de la veille. Pour la première fois depuis le début de la crise, on compte plus de 500 cas actifs en Outaouais, dont plus de 400 se trouvent dans les secteurs de Gatineau, Hull et Aylmer.

La Ville promet d’être « sévère » pendant le week-end de Pâques. « La police n’acceptera aucun rassemblement. On va donner des contraventions », a insisté le maire. « Je ne veux pas faire peur au monde, mais il faut qu’on se dise la vérité : c’est notre capacité de soigner les gens de la COVID-19 qui est en jeu, mais aussi notre capacité de soigner les autres. Le délestage, on peut y arriver plus vite qu’ailleurs », a-t-il également prévenu.

Il faut qu’on sorte de ça le plus vite possible. Il reste environ 10 à 12 semaines avant que tout le monde soit vacciné. En ce moment, 10 % des cas du Québec sont chez nous. On doit prendre ça au sérieux. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

En point de presse peu après, la PDG du CISSS de l’Outaouais, France Dumont, a soutenu que la pression exercée sur les hôpitaux est grande. « Nous sommes très préoccupés. […] Avec la troisième vague, on est rendu à environ une hospitalisation aux soins intensifs, pour trois cas d’admission générale », a-t-elle révélé.

« Nous aurons possiblement à regarder certaines activités de délestage. On n’a pas commencé encore, mais si la courbe d’augmentation aux soins intensifs s’avère en hausse constante et rapide, nous devrons le faire », a aussi indiqué Mme Dumont. Selon le CISSS, la moyenne d’âge aux soins intensifs est de 56 ans actuellement. « Ça peut être vous, votre père, votre sœur », a dit la PDG.

Barrages ou pas ?

Questionné à savoir s’il faudra imposer des barrages routiers entre l’Outaouais et l’Ontario, le maire est demeuré prudent. « Je ne suis pas certain qu’ils soient nécessaires, mais ça va rester un sujet d’échange. Pour l’instant, je comprends que ce n’est pas sur la table, mais ça pourrait changer très vite », a dit M. Pedneaud-Jobin. « Si on constate qu’il y a des déplacements interrives, si ça prend des barrages, mettez-en », a aussi avancé le maire, en précisant qu’il doit d’abord revenir aux experts en santé publique de trancher sur la question.

Mardi, avant d’annoncer que Gatineau serait « mise sur pause », le premier ministre François Legault avait laissé entendre que l’instauration de barrages avec Ottawa était à l’étude, tout comme plusieurs autres scénarios d’ailleurs. « La région qui nous inquiète le plus, c’est l’Outaouais. Est-ce qu’on doit mettre des barrages entre le Québec et l’Ontario ? », s’est-il interrogé, disant avoir des scénarios pour « augmenter les restrictions » dans les environs.

Côté vaccination, la Ville de Gatineau dit faire « aussi vite qu’elle peut aller », de concert avec le CISSS de l’Outaouais. « Quand ça allait bien pour nous, on a détourné des vaccins vers Montréal, et là, Montréal nous rend la politesse. Ça va nous permettre de vacciner plus, mais l’enjeu demeure la disponibilité des doses », a soulevé le maire.

« On a reçu en début de semaine près de 13 000 doses et on en attend davantage d'ici la fin de la semaine », a mentionné jeudi la directrice de la vaccination de l'Outaouais, Nency Héroux. Selon elle, 9000 des 34 000 doses qui seront envoyées dans les régions seront réservées à l'Outaouais. « Il y a un grand volume qui s'en vient ici », a-t-elle soutenu.