Dès jeudi à 20 h, et ce, jusqu’au lundi 12 avril à 5 h, les mesures seront renforcées dans les RPA de la Communauté métropolitaine de Québec, de la ville de Gatineau et de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Les salons de coiffure, les piscines, les salles de conditionnement physique et les salles de cinéma devront cesser leurs activités dans les résidences privées pour aînés, afin de s’adapter aux nouvelles mesures spéciales d’urgences à Gatineau, Québec et Lévis.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« Avec la montée des variants, la prudence est de mise pour les prochaines semaines. Certaines mesures doivent être resserrées temporairement afin de freiner la troisième vague », a annoncé jeudi dans un communiqué la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

Dès jeudi à 20 h, et ce, jusqu’au lundi 12 avril à 5 h, les mesures seront renforcées dans les RPA de la Communauté métropolitaine de Québec, de la ville de Gatineau et de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Les bénévoles et le personnel rémunéré par la RPA pour les activités de loisirs ne seront temporairement plus admis. Les visites des personnes proches aidantes seront toutefois autorisées, peu importe le palier d’alerte.

« Il faut absolument continuer à respecter l’ensemble des consignes de prévention, particulièrement dans les semaines suivant l’administration du vaccin, afin de lui laisser le temps de faire pleinement effet », a ajouté la ministre.

Le 23 mars dernier, les salles à manger des RPA en zone rouge ont été autorisées à rouvrir lorsque 75 % des résidents ont été vaccinés depuis plus de 28 jours. « Nous considérons que la présence des personnes proches aidantes dans les RPA et la réouverture des salles à manger sont essentielles et peuvent se dérouler de façon sécuritaire », a soutenu la ministre Blais.

Rappelons que le premier ministre François Legault a annoncé mercredi le retour du couvre-feu à 20 h et la fermeture des écoles ainsi que des commerces non essentiel à Gatineau, Québec et Lévis. Une hausse importante de nouveaux cas de personnes atteintes de la COVID-19 a justifié cette décision.

Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent ont également passé en zone rouge pour la première fois depuis le 8 mars.