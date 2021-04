Devant la forte croissance des variants au Québec, la tendance à la hausse du nombre des cas de COVID-19 s’est poursuivie jeudi. La province a rapporté 1271 nouveaux cas ainsi que 9 morts supplémentaires, pendant que dans le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations a aussi légèrement augmenté.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Pierre-André Normandin

La Presse

Les 1271 nouveaux cas rapportés jeudi portent à 990 la moyenne quotidienne calculée sur une semaine. La moyenne a ainsi augmenté de 31 % depuis une semaine.

Des neuf décès rapportés jeudi, deux sont survenus dans les Laurentides. Montréal, la Capitale-Nationale, l’Estrie, l’Outaouais, Chaudière-Appalaches, Laval et la Montérégie ont aussi chacune rapporté un mort. On a recensé sept décès par jour, en moyenne, dans la dernière semaine, chiffre en légère augmentation depuis quelques jours.

Son nombre de cas ayant pratiquement triplé en une semaine à peine, la région de Québec a désormais dépassé Montréal, selon le poids de sa population. Avec 261 nouveaux cas jeudi, la Capitale-Nationale recense quotidiennement en moyenne 18,8 nouveaux cas pour 100 000 habitants, contre 15,7 à Montréal.

Il reste que l’on recense toutefois 393 nouveaux cas dans l’île, ce qui représente le bilan le plus élevé depuis la fin de février. Le Bas-Saint-Laurent demeure la région la plus touchée, avec 21,5 nouveaux cas pour 100 000 habitants, suivie par l’Outaouais (20,4 cas pour 100 000 habitants) et Laval (19,1 cas pour 100 000 habitants).

On observe par ailleurs une légère hausse de deux hospitalisations dans le réseau de la santé. À l’heure actuelle, 487 patients demeurent hospitalisés au Québec, dont 119 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une diminution d’un cas en 24 heures.

Gare aux nouvelles souches

Dans son bilan quotidien, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a recensé jeudi 625 nouveaux cas de variants détectés par criblage, pour un total de 8100 jusqu’ici. Cinq cas de plus ont aussi été séquencés, totalisant 1139.

« On doit agir pour freiner la propagation des variants afin d’éviter une forte [hausse] des hospitalisations. Soyons prudents et soyons solidaires », a imploré le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en réitérant qu’à Montréal et dans reste du Québec, une adhésion forte « maintiendrait les hospitalisations/décès à un niveau stable ».

Avec 625 nouveaux cas de variants rapportés jeudi, les nouvelles souches de la COVID-19 représentent désormais 49 % de tous les nouveaux cas rapportés quotidiennement. Fait à noter : la Gaspésie a rapporté jeudi son tout premier cas de variant, mais on en ignore pour le moment la souche.

Des 625 nouveaux cas de variants rapportés jeudi, 181 se trouvent dans la Capitale-Nationale, ce qui constitue les deux tiers des 261 cas rapportés dans la région. À Montréal, on a rapporté 180 cas de variants supplémentaires, alors qu’en Outaouais, c’était 27. Seules les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec ne rapportent pas de cas de variant, à l’heure actuelle.

Rappelons que la quasi-totalité des cas de variants rapportés au Québec relèvent du variant britannique. La souche B.1351, issue d’Afrique du Sud, se fait aussi sentir, mais essentiellement en Abitibi-Témiscamingue.

Par ailleurs, le nombre d’éclosions actives continue d’augmenter au Québec, avec une hausse de 23 foyers jeudi, pour un total de 733. L’ensemble des données citées plus haut sont associées à une hausse des prélèvements effectués. Mardi, la Santé publique a réalisé 41 053 tests de dépistage, soit environ 2000 tests de plus par rapport à la veille.

Du côté de la vaccination, le Québec a administré mercredi 41 406 doses supplémentaires de vaccin, ce qui est encore en deçà de la cible nécessaire pour atteindre l’objectif d’une première dose pour tous les Québécois souhaitant être vaccinés d’ici le 24 juin. Environ 16,4 % de la population (1 391 649 personnes) a jusqu’ici reçu une première dose. Avec 1 652 905 doses reçues jusqu’ici, le gouvernement Legault dispose d’une réserve d’environ 261 250 vaccins.

Renforcement des mesures dans certaines RPA

Dès jeudi à 20 h, et ce, jusqu’au lundi 12 avril à 5 h, les salons de coiffure, les piscines, les salles de conditionnement physique et les salles de cinéma devront cesser leurs activités dans les résidences privées pour aînés, afin de s’adapter aux nouvelles mesures spéciales d’urgences à Gatineau, Québec et Lévis.

Les bénévoles et le personnel rémunéré par la RPA pour les activités de loisirs ne seront temporairement plus admis. Les visites des personnes proches aidantes seront toutefois autorisées, peu importe le palier d’alerte.

« Avec la montée des variants, la prudence est de mise pour les prochaines semaines. Certaines mesures doivent être resserrées temporairement afin de freiner la troisième vague », a annoncé jeudi dans un communiqué la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

Le passeport vaccinal refait surface

Quant à lui, le Comité d’éthique de santé publique de l’INSPQ s’est montré jeudi plutôt favorable à l’implantation d’un « passeport immunitaire » dans le contexte de la pandémie, soit une preuve de vaccination pour permettre l’accès à certaines activités.

Dans la balance, les bénéfices escomptés en termes de bienfaisance, de liberté et de solidarité sont légèrement plus importants que les inconvénients définis en termes d’équité, de respect de la vie privée et d’efficience dans les domaines du voyage et des activités de loisir. Extrait de l'avis du Comité d'éthique de l'INSPQ

Jeudi, le cabinet du ministre Dubé a dit prendre acte de l’avis lancé par le Comité d’éthique de l’INSPQ, « qui mérite d’être évalué plus en profondeur ». « Nous avons demandé à la Santé publique de prendre position sur cet avis. Nous nous fierons à sa recommandation une fois émise, en temps et lieu », a affirmé l’attachée de presse Marjaurie Côté-Boileau.

Avec Alice Girard-Bossé, La Presse

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.