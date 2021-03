Mardi, François Legault disait envisager l’imposition de nouvelles restrictions en Outaouais, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent, dans Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale.

(Québec) Alors que les pressions sont de plus en plus grandes de la part d’experts et de médecins, le premier ministre François Legault va finalement resserrer la vis, en particulier dans les cinq régions placées sous haute surveillance.

Son agenda vient d’être modifié : il tiendra une conférence de presse à 17 h en compagnie du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, et du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Mardi, M. Legault disait envisager l’imposition de nouvelles restrictions en Outaouais, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent, dans Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale. Il y aura de nouvelles restrictions au moins pour ces régions classées pour le moment zone orange.

« Je suis très franc avec vous, actuellement, on a des scénarios pour augmenter malheureusement les restrictions dans les cinq régions qui sont difficiles actuellement », disait le premier ministre mardi.

« Ça pourrait aller plus loin que le rouge actuel. On pourrait revenir au rouge qu’on avait avant, puis à un couvre-feu à 20 h, par exemple. Même à certains endroits dans le monde, il y a un couvre-feu à 18 h. […] Au-delà de ce qu’on a actuellement dans l’orange, puis le rouge, il y a toutes sortes de mesures qui existent. »

À l’exception de l’ouverture des salles à manger, bien peu de mesures différencient maintenant la zone orange de la rouge avec les derniers assouplissements autorisés dans le palier d’alerte maximale.

Québec est également inquiet à l’approche de la fête de Pâques et a annoncé que la présence policière sera accrue pendant le long congé pour faire respecter les consignes sanitaires en place, notamment le couvre-feu et l’interdiction de se rassembler dans les domiciles privés.

« Pour l’instant, ce qu’on pense qui est plus important que d’ajouter des mesures, c’est de s’assurer que les mesures qui sont en place soient davantage respectées », a-t-il nuancé. M. Legault a affirmé que « certains sondages » de l’INSPQ ont démontré que chez « les jeunes adultes, il y en a la moitié qui ne respectent pas les consignes dans les maisons ».

L’annonce de nouvelles restrictions dès maintenant est tout un revirement de situation : le Dr Horacio Arruda déclarait dans une entrevue à La Presse publiée mardi qu’il n’était pas nécessaire de remettre en question les allègements annoncés dans les dernières semaines ou de resserrer l’étau. « Il faut attendre de voir ce qu’on a fait et voir comment la population se comporte », disait-il.

« Les variants, on savait que ça augmenterait. Au secondaire, en ramenant les 3-4-5 [en classe à temps plein], on savait que ça augmenterait le nombre de cas. Tout ça, c’est comme planifié », affirmait le Dr Arruda.

« Même si j’ai 2000 cas au Québec, mais qu’on n’a pas d’hospitalisations ou de décès de façon importante, on peut vivre avec. C’est sûr qu’on va avoir, comme les personnes âgées sont protégées, des gens de votre âge qui peut-être vont se retrouver aux soins intensifs et mourir, ce qui est horrible. Mais en même temps, est-ce que de serrer tout et que les gens fassent [des choses] en cachette, c’est mieux ? »

À ceux qui s’inquiètent de la hausse des cas de COVID-19 provoquée par les variants, comme le Collège des médecins, il avait ce message : « Il ne faut pas paniquer ».

« Je tiens à vous dire très honnêtement qu’actuellement, on travaille main dans la main avec le gouvernement. On a aussi peur tout le monde, mais en même temps, il ne faut pas paniquer. C’est comme s’il faut savoir ce qu’on fait, mais ne pas paniquer. La panique est très mauvaise conseillère. »

