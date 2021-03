Dernière heure

Le Québec repasse au-dessus de la barre des 1000 nouveaux cas

La croissance des nouveaux cas de COVID-19 se poursuit au Québec, alors qu’on recense officiellement samedi plus de 1000 nouvelles infections, une première en près d’un mois et demi. On rapporte également huit décès supplémentaires pendant que dans le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations reste stable.