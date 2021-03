(Toronto) L’Ontario rapporte samedi 2453 nouveaux cas de COVID-19 et 10 décès liés à la maladie.

La Presse Canadienne

La ministre de la Santé Christine Elliot a précisé que Toronto comptait 814 cas supplémentaires, la région de Peel 411, la région de York 263, Hamilton 156, la région de Durham 139 et Ottawa 115.

Plus de 61 000 tests ont été réalisés depuis le précédent bilan.

Les autorités ont signalé que le nombre des hospitalisations était passé de 913 à 985. On comptait 365 patients aux soins intensifs, six de plus que la veille.

La campagne de vaccination va bon train dans la province. Pas moins de 77 740 doses ont été administrées depuis le précédent bilan pour un total de 1,91 million.

À Toronto, les personnes âgées d’au moins 70 ans peuvent prendre un rendez-vous pour recevoir le vaccin depuis samedi.

Le maire John Tory avait exhorté vendredi les gens à être inoculés. Il a indiqué que le nombre de personnes ayant demandé à recevoir le vaccin avait diminué. Il était jusque là réservé aux personnes âgées d’au moins 75 ans.

M. Tory a dit qu’il y avait encore près de 30 000 cases de rendez-vous encore disponibles pour la semaine prochaine.

Les autorités ont aussi indiqué que deux autres cliniques s’ajouteront dès lundi aux trois endroits déjà existants où les gens peuvent se faire vacciner dans la Ville-Reine.