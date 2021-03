COVID-19

Couverture scientifique de la pandémie

Des experts nombreux à être pris à partie

(Ottawa) Ils sont à la télévision, à la radio et dans les journaux pour vulgariser la pandémie depuis des mois. Ils le font bénévolement. Entre des quarts de travail qu’on devine éreintants. Et en retour, ces médecins, ces experts en santé publique reçoivent des insultes et des menaces – à un point tel que certains ont préféré se retirer dans l’ombre.