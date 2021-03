Les 590 600 doses du vaccin contre la COVID-19 de Moderna qui devaient arriver au Canada cette fin de semaine sont retardées de quelques jours.

Alice Girard-Bossé

La Presse

La livraison est plutôt attendue pour la fin de la semaine prochaine. Toutes les doses ont été fabriquées et ont reçu l’autorisation pour être exportées par l’Union européenne. Toutefois, un retard a eu lieu dans les vérifications finales postproduction, qui sont requises dans le cadre des processus standards avant l’expédition des doses.

« Ce retard ne devrait pas avoir d’incidence sur les livraisons au Canada précédemment annoncées pour le mois d’avril », a déclaré Patricia Gauthier, directrice générale de Moderna au Canada, jeudi soir. La prochaine livraison prévoit 855 600 doses dans la semaine du 5 avril.

Mme Gauthier soutient que l’entreprise n’a pas l’intention de stocker des quantités importantes de doses, choisissant plutôt d’expédier au Canada les doses au fur et à mesure qu’elles sont disponibles pour livraison. « Par conséquent, les totaux hebdomadaires de doses rendues disponibles pour l’expédition devraient être ajustés et pourraient ne pas refléter l’accélération de la production », a-t-elle indiqué.

À ce jour, le Canada a reçu 5,9 millions de doses de vaccins, dont 1,4 million de doses de Moderna. Quelque 255 600 doses de Moderna sont arrivées au Canada mercredi.

La semaine prochaine, il est prévu que le Canada reçoive près de 1,2 million de doses de Pfizer, et 1,5 million de doses d’AstraZeneca des États-Unis. Ces livraisons, combinées à l’envoi de Moderna, signifient que le Canada recevra 3,2 millions de doses la semaine prochaine.

Jusqu’à présent, 1 065 823 doses ont été administrées au Québec, soit un peu plus de 12 % de la population.