Devant la hausse du nombre de cas et de variants dans le Bas-Saint-Laurent, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup annonce la fermeture de toutes ses écoles primaires et secondaires jusqu’au 5 avril inclusivement. Les cours se poursuivront à distance.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« À la suite de l’analyse de l’enquête épidémiologique révélant la présence de variants et le nombre de cas en augmentation, le centre de services scolaire applique la recommandation de la Santé publique et procède à la fermeture de toutes ses écoles primaires et secondaires du 26 mars au 5 avril inclusivement », indique la Secrétaire générale et directrice des communications du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Geneviève Soucy dans un communiqué jeudi après-midi. Les services de garde seront fermés pour les mêmes raisons.

L’ensemble des élèves vont poursuivre leurs apprentissages à distance jusqu’à cette date. Le secteur de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes n’est toutefois pas touché. Le Centre de services scolaire continuera de suivre la situation de près.

Fin du répit

Mardi matin, le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, s’est dit préoccupé par la présence d’un variant très contagieux dans la région. La région comptait alors une douzaine d’éclosions, une dizaine d’écoles était fermée et 700 élèves étaient en isolement.

Le Bas-Saint-Laurent recensait jeudi 46 nouveaux cas soit quatre fois plus que la vieille.