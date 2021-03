Devant la hausse du nombre de cas et l'incidence de variants dans le Bas-Saint-Laurent, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup fermera toutes ses écoles primaires et secondaires jusqu’au 5 avril inclusivement. Les cours se poursuivront à distance.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« À la suite de l’analyse de l’enquête épidémiologique révélant la présence de variants et le nombre de cas en augmentation, le centre de services scolaire applique la recommandation de la Santé publique et procède à la fermeture de toutes ses écoles primaires et secondaires du 26 mars au 5 avril inclusivement », indique la Secrétaire générale et directrice des communications du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Geneviève Soucy, dans un communiqué paru jeudi après-midi.

Les services de garde seront fermés pour les mêmes raisons. L’ensemble des élèves vont poursuivre leurs apprentissages à distance jusqu’à cette date.

Précisons que le secteur de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, lui, n’est toutefois pas touché, « car les observations pertinentes quant au nombre de cas dans ces secteurs ne s'y sont pas manifestées », indique l'organisation.

Le Centre de services scolaire indique qu'il continuera de suivre la situation de près, de concert avec la Santé publique. « La priorité demeure la santé des élèves et de son personnel », assure-t-on également.

Un variant préoccupant

Mardi matin, le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, s'était dit très préoccupé par la présence d’un variant très contagieux dans la région. Celle-ci comptait alors une douzaine d’éclosions. Une dizaine d’écoles avaient fermé leurs portes, et 700 élèves étaient en isolement.

« Depuis la semaine dernière, on est confrontés à un variant », avait prévenu le Dr Leduc en conférence de presse. Il est très contagieux. On ne sait pas encore de quel type il est aujourd’hui. On attend toujours son séquençage. Mais il est possible que ce soit le variant britannique. »

Le Bas-Saint-Laurent établissait jeudi un nouveau record en enregistrant 46 nouveaux cas de COVID-19, soit environ quatre fois plus que la vieille. Dans les trois derniers jours, on avait plutôt recensé 18 cas, puis 11 infections à deux reprises. Des 46 cas signalés jeudi, 43 ont été décelés dans les MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska.

À l'heure actuelle, la région compte un peu plus d'une centaine de cas actifs à l'échelle de son territoire, ce qui est largement au-delà des proportions équivalentes enregistrées lors des dernières semaines.

Rappelons que le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) est à investiguer le virus qui frappe la région. Le séquençage prend normalement d'une à deux semaines. « On comprend que le laboratoire a été inondé de demandes, alors ça retarde un peu », avait d'ailleurs noté Sylvain Leduc à ce sujet, mardi. Ses équipes n'excluent pas que le relâchement des mesures puisse expliquer cette recrudescence des cas.