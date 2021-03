COVID-19

Vaccination du personnel des écoles

« En juin, il va être trop tard »

C’est ce lundi matin que les élèves du deuxième cycle du secondaire des écoles en zones jaune et orange retournent en classe à temps complet, après des semaines passées à étudier en partie de la maison. En zone rouge, l’école en alternance se poursuit pour ces mêmes élèves. Devant la menace des variants et le resserrement des mesures dans les écoles, la demande de vacciner rapidement les travailleurs de l’éducation se fait plus pressante.