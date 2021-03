Le Québec rapporte mardi 656 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès supplémentaires, mais enregistre une légère hausse des hospitalisations. Tandis que le Grand Montréal affiche une tendance à la baisse, plusieurs régions passées en zone orange affichent des cas en hausse.

Pierre-André Normandin

La Presse

Les 656 nouveaux cas rapportés mardi portent à 710 la moyenne quotidienne calculée sur une semaine.

Plusieurs régions étant passées en zone orange affichent des tendances à la hausse. Avec 50 nouveaux cas rapportés mardi, l’Outaouais a vu sa moyenne quotidienne passer au-dessus de la basse des 10 cas par 100 000 habitants. Elle se trouve ainsi statistiquement en zone rouge bien que le gouvernement y maintienne pour le moment les mesures orange.

Pour une quatrième journée consécutive, le Saguenay-Lac-Saint Jean affiche un taux de propagation supérieur à 10 cas par 100 000 habitants. Bien qu’elles affichent de faibles taux, des hausses se font sentir au Bas-Saint-Laurent, dans la Capitale-Nationale, dans Chaudière-Appalaches, en Mauricie–Centre-du-Québec et en Abitibi-Témiscamingue.

À l’inverse, les régions en rouge, soit celles du Grand Montréal, affichent des tendances à la baisse. Trois d’entre elles, Lanaudière, Laurentides et la Montérégie affiche même des taux inférieurs à 10 par 100 000 habitants.

Malgré un bilan de quatre décès supplémentaires, la moyenne quotidienne se maintient à neuf par jour. Des quatre décès rapportés, deux sont survenus dans la Capitale-Nationale, un à Montréal et un autre dans les Laurentides.

On compte présentement 519 personnes hospitalisées, soit six de plus que la veille. Du nombre, 113 se trouvent aux soins intensifs. C’est une de moins que la veille.

Le Québec rapporte avoir administré 26 040 doses de vaccin contre la COVID-19. Ainsi, 993 102 personnes ont reçu une première dose, soit 11,6 % de la population du Québec.