Toujours sur un plateau dans le nombre de nouveaux cas de COVID-19, le Québec a observé une hausse des hospitalisations et 15 décès supplémentaires.

Pierre-André Normandin

La Presse

La province rapporte lundi 712 nouveaux cas. La moyenne quotidienne des nouveaux cas calculée sur une semaine demeure ainsi près de la barre des 700 depuis près de trois semaines.

Depuis trois jours, le Saguenay-Lac-Saint-Jean se trouve statistiquement en zone rouge avec 13,4 cas par 100 000 habitants. Le gouvernement a toutefois maintenu pour le moment la région en zone orange quant aux mesures sanitaires.

L’Outaouais a connu une forte croissance des cas au cours de la dernière semaine, mais demeure sous le seuil rouge, avec 9,6 cas par 100 000 habitants.

Les 15 décès rapportés lundi portent à neuf la moyenne quotidienne des décès calculée sur une semaine. Six de ces décès sont survenus à Montréal et quatre en Montérégie. On en déplore deux dans la Capitale-Nationale et un dans les régions de l’Estrie, l’Outaouais et Laval.

On compte présentement 513 personnes hospitalisées au Québec en raison de la COVID-19, soit 12 de plus que la veille. À noter, cette hausse est entièrement due aux patients se trouvant aux soins intensifs. On en dénombre 114, soit 12 de plus que la veille.

La campagne de vaccination a quelque peu ralenti dimanche, 21 180 doses ayant été administrées, soit bien en deçà de la moyenne de 32 000 observée depuis une semaine. Ainsi, 966 566 personnes ont reçu au moins une première dose, soit 11,3 % de la population du Québec.

