PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Isabelle Michaud s’avance doucement vers une table où l’attend une évaluatrice pour lui poser quelques questions. Elle semble hésitante. « J’ai un peu peur du vaccin. Mais j’ai eu le vaccin de la grippe en novembre et ça a bien été… », dit-elle. L’infirmière auxiliaire Marie-Céline Forget explique qu’avec les personnes apeurées, il suffit de parler et d’être patient. « Et sinon, on est préparés, au cas où », dit-elle en montrant un petit matelas posé par terre qui peut accueillir les patients qui tombent dans les pommes. Mme Michaud se fait vacciner. Tout se passe très bien. « J’espère que vous êtes payée cher ! », lance-t-elle à la rigolade à sa vaccinatrice.