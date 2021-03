(Québec) De grandes entreprises québécoises mettent la main à la pâte dans la campagne de vaccination. Le gouvernement Legault annonce qu’une vingtaine, voire une cinquantaine d’entreprises offriront la vaccination à leur personnel ainsi qu’à leur famille et la communauté avoisinante lorsque l’approvisionnement sera plus important dans la province, au printemps.

Fanny Lévesque

La Presse

L’objectif est de maximiser la capacité de vaccination lorsque le Québec recevra d’importantes livraisons de vaccins, au printemps et à l’été. On sait, grâce à la vaccination contre l’influenza, que la province peut administrer jusqu’à 250 000 vaccins par semaine. On veut donc rehausser cette capacité grâce aux grandes entreprises qui pourront vacciner leurs employés directement sur leurs sites.

« On le sait que la solution de la pandémie passe de façon évidente par la vaccination », a lancé le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a procédé à l’annonce vendredi au siège social de l’entreprise CAE. « On voit comment la contribution de l’entreprise peut être complémentaire au réseau de la santé », a-t-il ajouté.

« Dans une guerre, il faut parfois avoir d’autres appuis », a exprimé le ministre Dubé, assurant que la contribution des entreprises était complémentaire aux efforts du réseau de la santé.

Une entreprise qui se qualifiera pour vacciner sur son site devra s’engager à vacciner de 15 à 25 000 personnes sur une période de 10 à 15 semaines. Québec estime donc que quelque 500 000 doses de vaccins pourraient être administrées par la grande entreprise.

CAE a levé la main. L’entreprise travaillera à la mise sur pied d’un centre de vaccination, à ses frais, à son siège social de l’arrondissement de Saint-Laurent, qui permettra de vacciner ses employés et leurs familles, ainsi que la collectivité environnante, a-t-on confirmé. Le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent, a indiqué que son entreprise débutera la vaccination « d'ici Pâques ».

Le ministre Dubé a précisé qu'il s'attendait davantage à ce que les entreprises soient mises à contribution à partir de mai et juin.

CAE vaccine déjà ses employés contre l'influenza. « C'était naturel pour nous de s'impliquer », a souligné M. Parent. Les entreprises devront aussi disposer de leurs vaccinateurs. « Notre partie à nous, ça va être de s'assurer que ces gens-là soient bien formés », a précisé le directeur de la campagne de vaccination, Daniel Paré, qui participait également à l'annonce.

Le Conseil du patronat du Québec et Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) ont déjà salué l'initiative du gouvernement Legault. « De nombreux manufacturiers souhaitent participer à cet effort de guerre et contribuer à la vaccination des Québécoises, ce qui permettra de décharger le réseau de la santé et ses travailleurs », s'est réjouie la présidente-directrice générale de MEQ, Véronique Proulx.

Québec lance par ailleurs un site internet pour que les entreprises qui souhaitent contribuer puissent s'inscrire et se regrouper. Une entreprise pourrait, par exemple, rendre son personnel médical disponible pour vacciner, sans nécessairement offrir la vaccination sur son site.

Québec s’est engagé à ce que tous les Québécois qui le souhaitent puissent être vaccinés au 24 juin. M. Paré a confirmé vendredi qu’un nombre record de 38 400 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées jeudi au Québec.

Le 23 février dernier, le ministre Dubé et son collègue à l’Économie, Pierre Fitzgibbon, avaient lancé un appel à une série d’entreprises québécoises pour qu’elles participent à l’effort de vaccination au Québec. Christian Dubé indiquait que « les entreprises seront appelées à jouer un rôle clé dans l’opération de vaccination de masse » au cours des prochains mois.