Enquête La Presse

Enquête sur les CHSLD

Le palmarès du pire

Il y a un an, le coronavirus faisait sournoisement son entrée dans le maillon faible du réseau de la santé québécois, les CHSLD. En 12 mois, le virus y a frappé très fort, infectant plus de 15 000 aînés et en tuant plus de 5000 dans près de 300 établissements au Québec. Lesquels ont enregistré les pires taux de mortalité ? Le réseau public a-t-il mieux fait que le privé ? Les résultats de notre analyse.