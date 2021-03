« Le vaccin d’AstraZeneca est sécuritaire », assurent Québec et Ottawa

(Québec et Montréal) Inquiets, des centaines de Québécois refusent de recevoir le vaccin d’AstraZeneca, après que de nombreux pays en eurent suspendu l’administration. À Québec et à Ottawa, on maintient le cap : le vaccin d’AstraZeneca est « sécuritaire et efficace ».