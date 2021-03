(Montréal) La semaine de relâche ne semble pas avoir eu d’impact majeur sur la propagation de la COVID-19 dans la région de Montréal.

Pierre St-Arnaud

La Presse Canadienne

La directrice de la santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin, a fait état mercredi d’un plateau de nouveaux cas atteint dans la région métropolitaine, plateau qui se maintient depuis le 20 février.

Parallèlement, le nombre de personnes hospitalisées a diminué d’environ une centaine depuis le mois de février. Toutefois, le nombre de ces patients qui se trouvent aux soins intensifs se maintient autour de 75.

En faisant le point, mercredi, la docteure Drouin a cependant averti qu’une troisième vague est toujours attendue, mais elle estime que si la population continue à adhérer aux mesures sanitaires, cette troisième vague pourra être repoussée et atténuée. Mme Drouin n’a pas caché que cette troisième vague soulève une certaine inquiétude, car elle sera le fait du variant britannique, reconnu comme étant plus contagieux et plus pathogène.

La santé publique dénombre par ailleurs 22 nouvelles éclosions de COVID-19 en milieu de soins, 35 en milieu scolaire et 43 en services de garde.

En ce qui a trait à la vaccination, quelque 287 000 personnes ont été vaccinées sur le territoire montréalais, dont 69 000 travailleurs de la santé. Fait à noter, la cible de 75 % de population vaccinée est atteinte dans la population âgée de 65 ans et plus, un signe fort encourageant selon les autorités. La docteure Drouin rapporte par ailleurs que 81 % des adultes souhaitent être vaccinées, en hausse par rapport aux 70 % de l’automne.