Le temps est venu de retrousser une manche, M. Legault.

Paul Journet

La Presse

Choisissez votre bras préféré, exhibez votre blanche épaule aux caméras de la nation et faites-vous injecter le vaccin d’AstraZeneca. C’est la meilleure façon de rassurer les gens.

Et ne vous gênez pas pour inviter le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique, Horacio Arruda.

La même suggestion vaut pour vous aussi, M. Trudeau. Il y aura assez de caméras pour tout le monde.

Depuis le début de la campagne de vaccination, nos dirigeants répètent qu’ils vont attendre leur tour. Ils ne veulent pas être accusés de profiter de leur pouvoir pour devancer la file d’attente.

Dès le début, cela me paraissait exagéré. Il y a des limites à prêcher l’égalité. Le premier ministre n’est pas un citoyen comme les autres. D’autres pays, comme les États-Unis, n’ont pas cette pudeur ostentatoire.

Même s’il avait 61 ans, le vice-président Mike Pence s’était fait vacciner devant les médias au tout début de la campagne, le 19 décembre. Il a envoyé un message clair : n’ayez pas peur, le vaccin est sécuritaire.

Mais chez nous, les politiciens ont une peur phobique d’être accusés d’élitisme, alors ils jouent au gars ordinaire.

Avec les craintes liées au vaccin AstraZeneca, cette attitude est devenue carrément nuisible.

La France, l’Allemagne et quelques autres pays européens ont suspendu l’administration de ce vaccin, à cause d’un prétendu lien avec la thrombose. Pourtant, les agences régulatrices assurent que ce risque n’a pas été démontré.

Ces pays ont voulu rassurer leur population en montrant qu’aucun risque ne serait pris. Mais ils ont plutôt renforcé l’impression que le vaccin poserait une menace.

« Mais ce n’est pas le cas, le vaccin est sécuritaire », soutient le Dr Nicholas Brousseau, président du Comité sur l’immunologie du Québec.

Et il ajoute que pour prévenir les hospitalisations et les décès, le vaccin d’AstraZeneca est d’une « efficacité comparable » à ceux de Pfizer et Moderna.

Avec ses collègues, le Dr Brousseau surveille de près les chiffres.

Il y aurait eu 35 cas de thrombose chez les 9,7 millions de gens ayant reçu une dose AstraZeneca (0,0004 %) et 24 chez les 10,7 millions ayant reçu celui de Pfizer/BioNTech (0,0002 %). Ces taux ne diffèrent pas significativement de ceux dans le reste de la population.

Bref, il n’y a pas de lien prouvé.

« C’est tout à fait raisonnable d’étudier attentivement les liens entre vaccins et problèmes de coagulation, mais on va trop loin en [empêchant] les gens de recevoir des vaccins qui peuvent leur éviter de tomber malade », déplore Stephen Evans, épidémiologiste à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, selon ce que rapporte l’Agence France-Presse.

L’Agence européenne des médicaments dévoilera son enquête à ce sujet jeudi. L’Organisation mondiale de la santé présentera aussi très bientôt ses conclusions.

J’aimerais croire qu’une réfutation basée sur des données probantes suffira, mais cela m’étonnerait. Les gens inquiets auront encore un petit doute qui leur trottera au fond de la tête.

Certains sont immunisés contre les faits et refuseront de croire toute étude scientifique officielle. Pour les convaincre, il n’y a pas grand-chose à faire.

Mais plusieurs autres sont des gens de bonne foi, sincèrement préoccupés par leur santé, et qui ne demandent qu’à être rassurés.

J’ai reçu plusieurs courriels me posant la question : si ce vaccin est si bon, pourquoi nos politiciens ne le prennent-ils pas ?

MM. Legault, Dubé et Trudeau disent qu’ils n’hésiteraient pas à recevoir le vaccin, et je les crois. Ils croient bien faire en attendant leur tour à cause de leur âge.

Mais l’heure est venue de changer de stratégie.

Certains diront que le simple fait d’écrire à ce sujet ne fait que relayer la peur. Je comprends la critique. Il est vrai que la couverture médiatique, même lorsque nuancée, amplifie les craintes. Des lecteurs en concluent que toutes ces critiques ne peuvent pas être entièrement fausses.

Si jamais je croise « les médias » dans la rue, je vais leur dire, promis.

Mais d’ici là, il faut agir. La décision de pays comme la France a déjà ébranlé la confiance d’un nombre petit, mais quand même trop grand de Québécois.

Alors, MM. Legault et Trudeau, retroussez une manche.

Votre confiance, on ne veut pas la savoir, on veut la voir.