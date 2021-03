Le passage du couvre-feu à 21 h 30 en zone rouge, dès mercredi, permettra surtout aux autorités de tester l’adhésion aux mesures sanitaires, en vue des prochaines semaines qui devraient être « déterminantes », croient des experts.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Un test pour le Québec

Pour la professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM), Roxane Borgès Da Silva, l’extension du couvre-feu — qui sera fixé à 21 h 30 dès mercredi en zone rouge — est somme toute une bonne stratégie. « J’en comprends que le gouvernement relâche très légèrement pour tester l’adhésion de la population aux mesures, et voir si on peut réellement se permettre de relâcher », observe-t-elle.

« On parle d’un petit relâchement qui ne devrait pas avoir trop d’impact et qui donne un peu de répit aux gens. Cela dit, si ça commence à remonter, les autorités ne voudront plus relâcher », insiste Mme Da Silva. Elle souligne que l’Ontario, la France ou encore l’Italie devront probablement « reconfiner » pour éviter une troisième vague. « Si les gens ne respectent pas l’ordre de non-rassemblement, il y a encore ce risque que ça parte en fou, comme chez nos voisins », illustre-t-elle.

Le premier ministre, François Legault, a imploré les Québécois de ne pas profiter de l’élargissement du couvre-feu pour se rassembler entre amis ou en famille.

Le 24 juin, une date réaliste ?

Si on se fie aux prévisions du gouvernement, chaque Québécois qui veut recevoir sa première dose pourra le faire d’ici le 24 juin. Une cible réaliste, pour autant que les doses continuer d’arriver en masse, croit le spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital général juif, le Dr Matthew Oughton.

Il y a un mois, avec nos problèmes de distributions, on aurait dit que c’est une date très, très ambitieuse. Maintenant qu’on semble avoir passé ces obstacles, c’est possible. Mais il faudra accélérer substantiellement. Le Dr Matthew Oughton

Pour lui, l’enjeu sera de minimiser les dégâts entourant le débat autour du vaccin d’AstraZeneca, que plusieurs pays européens ont suspendu après des cas de formation de caillots sanguins. « Quoiqu’on en pense, ce genre de choses peut affecter la confiance du public et, donc, notre capacité à vacciner », avance M. Oughton. « Si on dit qu’il reste environ 12 ou 13 semaines jusqu’au 24 juin, ça veut dire qu’il faut augmenter la cadence à environ 45 000 doses par jour », observe-t-il.

Soulagement en éducation, mais encore

Dans le milieu de l’éducation, on accueille avec optimiste l’autorisation pour les élèves de secondaire 3, 4 et 5 de retourner à l’école en tout temps, dès le 22 mars. « Ça faisait un bout qu’on le demandait. Maintenant, on se souhaite la même chose pour les zones rouges », dit le président la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE), Nicolas Prévost.

À l’Alliance des profs de Montréal (APM), la présidente Catherine Beauvais-St-Pierre reste prudente. « Les derniers mois ont été difficiles pour les profs au front. […] Avec l’arrivée des variants, il vaut mieux être prudent et ne pas précipiter les choses. De gros défis attendent tout le monde au lendemain de la pandémie. Le gouvernement doit rapidement mettre en place un plan pour la prochaine rentrée », lance-t-elle.

« Ça va être un soulagement à la fois pour les profs et les élèves. C’est compliqué pour tout le monde, deux modes d’enseignement. Maintenant, ça rend encore plus urgent de s’assurer que les mesures sont au rendez-vous, incluant la ventilation et l’aération dans les écoles », soulève Sylvain Malette, président à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).

Des critères à préciser

Les élus d’opposition, eux, ont bien accueilli les nouveaux allégements, mais réclamé des précisions. « Nous sommes toujours dans le néant le plus complet quant aux critères scientifiques du système d’alerte par paliers. Nous demandons une fois de plus au gouvernement de rendre publics les critères associés à chacune des zones de couleurs », presse le porte-parole péquiste en santé, Joël Arseneau.

Chez Québec solidaire, le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois a parlé de « nouvelles encourageantes » pour la vaccination. « Clairement, les efforts colossaux qu’a faits la population dans les derniers mois ont porté leurs fruits. Maintenant, c’est au tour du gouvernement de faire sa part et de mettre les bouchées doubles pour éviter une nouvelle vague de variants », juge-t-il.

« La situation s’améliore », dit Plante

Dans une enfilade de tweets publiée en soirée, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a accueilli positivement les nouveaux allégements sur le couvre-feu, qui démontrent « que la situation s’améliore ». « Je nous invite à demeurer vigilants face aux variants, et à respecter les mesures sanitaires », a-t-elle toutefois prévenu.

« Toutes les Montréalaises et tous les Montréalais qui voudront recevoir le vaccin pourront probablement le faire d’ici la fête nationale », a-t-elle ajouté. Son administration salue la réouverture des salles de spectacles et des théâtres dès le 26 mars. « Voilà qui fera un grand bien à la population, et à la culture, profondément ancrée dans l’ADN de Montréal », soutient Mme Plante.