Trudeau et Legault réitèrent leur confiance

Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault ont réitéré leur confiance envers le vaccin d’AstraZeneca, dont l’administration a été suspendue dans plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, la France et l’Italie.

« La Santé publique du Québec fait un suivi d’heure en heure et nous dit qu’il n’y a aucun risque avec le vaccin d’AstraZeneca et qu’il est sécuritaire », a affirmé le premier ministre François Legault.

« Santé Canada et nos experts et scientifiques ont passé beaucoup de temps afin de s’assurer que tous les vaccins approuvés au Canada sont sécuritaires, a déclaré Justin Trudeau lundi matin. Ils nous assurent que tous les vaccins offerts au Canada sont sécuritaires et efficaces. »

« On suit évidemment ce qui se passe avec un lot précis en Europe, a ajouté M. Trudeau. On veut rassurer tous les Canadiens qu’il n’y a aucune dose qui est venue des mêmes lots que ceux qui sont préoccupants en Europe. »

Il invite les Canadiens à se faire vacciner, peu importe le vaccin qui leur est offert. « Le meilleur vaccin pour vous c’est le premier qui vous est offert », a-t-il précisé.

L’Allemagne et la France ont annoncé lundi matin qu’elles suspendaient l’administration du vaccin développé par l’université Oxford et l’entreprise pharmaceutique AstraZeneca après le signalement d’effets secondaires inquiétants, notamment la formation de caillots sanguins.