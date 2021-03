« On doit se reprendre en main dans les prochains jours pour renverser la tendance », a déclaré le ministre responsable de l’Outaouais et ministre de la Famille, Mathieu Lacombe

Avec 106 cas dans les trois derniers jours, la situation de l’Outaouais est préoccupante, a déclaré le ministre responsable de la région, Mathieu Lacombe, en point de presse lundi après-midi.

Ariane Krol

La Presse

« On doit se reprendre en main dans les prochains jours pour renverser la tendance », a déclaré M. Lacombe, qui est également ministre de la Famille. « Personne ne veut revenir au palier rouge », a-t-il prévenu.

Il a évoqué l’éclosion au restaurant The British, dans le secteur Aylmer à Gatineau, et l’éclosion au CHSLD Lionel-Émond.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a demandé lundi matin aux clients ayant fréquenté le restaurant The British, à Gatineau, entre le 5 et le 12 mars 2021, de surveiller l’apparition de symptômes et, si elles en développent, de communiquer avec le 1-877-644-4545.

« Le risque est jugé faible pour les clients », a indiqué le CISSS dans un communiqué lundi matin en précisant que jusque-là, moins de 5 cas avaient été confirmés parmi les travailleurs. Le propriétaire a fermé temporairement son restaurant le 12 mars et collabore à l’enquête épidémiologique, a ajouté le CISSS.