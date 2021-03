674 nouveaux cas, cinq décès et légère baisse des hospitalisations

Québec rapporte dimanche 674 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès de plus. Du côté des hospitalisations liées au virus, on affiche une légère baisse à travers la province.

Mayssa Ferah

La Presse

Des cinq décès qui s’ajoutent au bilan, trois sont survenus dans les dernières 24 heures. Au total, 10 540 Québécois ont succombé au virus.

Le nombre de cas actifs est passé de 7153 à 7022.

Le Québec s’approche petit à petit du plateau des 300 000 infections puisqu’on enregistre maintenant 297 592 cas depuis le début de la pandémie.

Le nombre d’hospitalisations au Québec est en légère diminution. Dimanche, on recense quatre personnes hospitalisées de moins que la veille. Des 547 patients, 100 se trouvent aux soins intensifs, soit six de moins que samedi.

La campagne de vaccination se poursuit, avec 31 611 doses administrées samedi. Québec établissant un record vendredi avec l’administration de 31 527 doses supplémentaires, pour un total de 715 581. Québec indique avoir reçu 948 565 doses. Le pourcentage de la population vaccinée s’établit à 8,4.

L’Institut national de la santé publique du Québec ne relève aucun nouveau cas de variant, mais le nombre de cas présomptifs en voie de criblage a grimpé de 1968 à 2083.

L’île de Montréal compte 296 nouveaux cas, Laval 85, la Montérégie 70, les Laurentides 52 et Lanaudière 51.

En zone orange, 39 cas supplémentaires ont été enregistrés en Outaouais, 29 dans la Capitale-Nationale, 13 en Estrie, 12 au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Chaudière-Appalaches, 10 en Mauricie–Centre-du-Québec, et trois en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Un total de 26 203 prélèvements et de 28 466 analyses ont été réalisés le 13 mars.

Avec La Presse Canadienne