Le bilan de la COVID-19 demeure stable samedi au Québec, alors que la province rapporte 789 nouveaux cas ainsi que 11 nouveaux décès. Dans le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations connaît toutefois une très légère hausse.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 296 918 le nombre de personnes qui ont été infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 279 230 Québécois sont maintenant considérés comme rétablis, selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

La moyenne des nouveaux cas quotidiens, calculée sur une semaine, atteint maintenant 715, soit un chiffre en légère hausse par rapport aux dernières 24 heures. Sur sept jours, la moyenne des décès quotidiens, elle, reste stable, autour d’environ dix.

Au total, 10 535 personnes ont maintenant succombé des suites de complications liées au virus. Précisons toutefois que deux décès ont été retirés du bilan global, après que l’enquête épidémiologique ait démontré qu’ils n’étaient pas « attribuables » à la COVID-19. Dans le détail, trois décès ont été enregistrés dans la région de Montréal, ainsi que trois autres en Estrie. On déplore également un mort dans quatre autres régions, soit la Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière.

Montréal recense par ailleurs 354 nouveaux cas samedi, alors que sur la couronne nord, à Laval, 84 infections supplémentaires ont été enregistrées. La Montérégie, les Laurentides et Lanaudière présentent respectivement 69, 63 et 62 nouveaux cas.

Le nombre d’hospitalisations une deuxième légère hausse depuis le début de la semaine, avec une hausse d’un seul cas. Ainsi, 551 personnes demeurent actuellement hospitalisées au Québec, dont 106 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit le même chiffre que la veille.

De nouveau, un record de vaccination

Côté vaccination, le Québec a de nouveau établi vendredi un nouveau record, avec l’administration de 31 527 doses supplémentaires. Jusqu’ici, 681 487 personnes ont reçu la première dose, ce qui représente un peu plus de 8 % de la population. Avec 948 565 doses reçues jusqu’ici, le gouvernement Legault dispose présentement d’environ 267 000 doses dans ses réserves.

L’ensemble des régions ont reçu leurs doses dans les derniers jours et ont pu intensifier la cadence de vaccination. Christian Dubé, ministre de la Santé

Plus tôt, son cabinet s’était aussi montré optimiste pour la suite des choses. « La grande opération poursuit son élan. Dès la semaine prochaine, on débute la prise de rendez-vous chez les pharmaciens à Montréal. Le ministre est en plein contrôle des opérations. On vaccine et on sauve des vies », a dit l’attachée de presse, Marjaurie Côté-Boileau.

De son côté, l’Institut national de santé publique (INSPQ) ne rapporte samedi aucun nouveau cas de variants. On en dénombre donc toujours 343, dont 197 à Montréal — surtout issus de la souche britannique — et 95 en Abitibi-Témiscamingue, tous des cas du variant sud-africain. Laval compte également toujours 17 cas du variant britannique, alors que les Laurentides en totalisent 13. Au total, le criblage a permis d’identifier 1968 cas probables de variants.

Pour ce qui est des prélèvements, la situation reste aussi relativement stable, malgré une diminution par rapport aux derniers jours. Jeudi, le Québec avait en effet effectué 26 975 tests de dépistage.

On compte par ailleurs 664 éclosions encore actives à l’échelle de la province, soit une baisse de 26 par rapport à la veille. À l’heure actuelle, 45 % des foyers de contamination proviennent des milieux de travail, 22,7 % du réseau scolaire et 15,1 % des milieux de vie ou de soins. Les garderies, elles, représentent 11,9 % des éclosions actives.