Vaccination ouverte aux 65 ans et plus, le site web rétabli

Les personnes de 65 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner à Montréal. La direction régionale de santé publique de Montréal en a fait l’annonce vendredi matin.

Ariane Lacoursière

La Presse

Fanny Lévesque

La Presse

Vers 10 h 30, la direction de la santé publique de Montréal a annoncé que des « difficultés techniques » touchaient la plateforme de prise de rendez-vous. La panne a été résorbée vers 11 h 45.

Jusqu’à maintenant, seules les personnes de 70 ans et plus pouvaient prendre rendez-vous pour se faire vacciner à Montréal. Les personnes de 65 ans et plus s’ajoutent dorénavant (soit celles nées avant 1957). La prise de rendez-vous pour les 65 ans et plus sera étendue ailleurs au Québec lorsque 75% des cibles de vaccination des groupes prioritaires seront atteintes, souligne le cabinet du ministre de la Santé.

« C'est une question de jours », a indiqué la porte-parole de Christian Dubé, Marjaurie Côté-Boileau. « En parallèle, les équipes sont aussi mobilisées pour proposer aux 85 ans et plus de déplacer plus tôt leur rendez-vous », a-t-elle ajouté.

Jeudi, un nombre de record de Québécois ont été vaccinés, avec un total de 29 000.

Mardi, des milliers de plages de rendez-vous avaient été ajoutées après la réception de nouvelles doses de vaccins dans la métropole. Jeudi, plusieurs plages de rendez-vous étaient libres dans certains centres de vaccination de Montréal.

« À Montréal, plusieurs doses sont encore disponibles malgré les centaines de milliers de rendez-vous pris au cours des prochaines semaines. Le ministre [Christian] Dubé a donc demandé au réseau d’ouvrir des plages horaires en prévision des vaccins à recevoir et non des vaccins reçus. On ouvre la prise de rendez-vous aux 65 ans et plus pour assurer des opérations intensifiées et élargies dans les prochains jours », indique le cabinet du ministre.

La prise de rendez-vous doit se faire via le site web Quebec.ca/vaccincovid (les personnes qui n’ont pas accès à l’internet peuvent composer le 514-644-4545). Signe de la popularité du vaccin, plusieurs lecteurs ont souligné à La Presse vendredi matin que le site ne fournissait pas à la demande.