Vaccination ouverte aux 65 ans et plus, le site web en panne

Les personnes de 65 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner à Montréal. La direction régionale de santé publique de Montréal en a fait l’annonce vendredi matin.

Ariane Lacoursière

La Presse

Mais vers 10 h 30, la direction de la santé publique de Montréal a annoncé que des « difficultés techniques » touchent la plateforme de prise de rendez-vous.

Jusqu’à maintenant, seules les personnes de 70 ans et plus pouvaient prendre rendez-vous pour se faire vacciner à Montréal. Les personnes de 65 ans et plus s’ajoutent dorénavant (soit celles nées avant 1957).

Mardi, des milliers de plages de rendez-vous avaient été ajoutées après la réception de nouvelles doses de vaccins dans la métropole. Jeudi, plusieurs plages de rendez-vous étaient libres dans certains centres de vaccination de Montréal.

La prise de rendez-vous doit se faire via le site web Quebec.ca/vaccincovid (les personnes qui n’ont pas accès à l’internet peuvent composer le 514-644-4545). Signe de la popularité du vaccin, plusieurs lecteurs ont souligné à La Presse vendredi matin que le site ne fournissait pas à la demande. Un problème technique est en cause.