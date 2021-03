Dans une déclaration qui sera diffusée plus tard vendredi, le vice-président du CJHQ précise que « les juifs orthodoxes ne peuvent faire leur prière du soir qu’après la tombée de la nuit ».

La communauté hassidique a déposé vendredi matin une demande d’injonction pour presser le gouvernement Legault de déplacer le couvre-feu à 21 h 30 dans la région de Montréal et en zone rouge. Ses membres plaident qu’avec le changement d’heure, les services religieux devront avoir lieu à 20 h 15.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On a essayé de discuter avec le gouvernement, mais il y avait une fermeture de leur part, alors nous sommes obligés de déposer une demande d’injonction », a expliqué le vice-président du Conseil des juifs hassidiques du Québec (CJHQ), Max Lieberman, en entrevue à La Presse.

Pour M. Lieberman, le changement d’heure qui sera fait dès dimanche partout au Québec amène de nouvelles réalités avec lesquelles il faut composer. « Comme on a une limite du nombre de personnes qui peuvent venir, on doit faire plusieurs prières. Et chaque groupe de prière dure une demi-heure », dit-il.

Dans une déclaration diffusée vendredi, le vice-président du CJHQ précise que « les juifs orthodoxes ne peuvent faire leur prière du soir qu’après la tombée de la nuit ». « En avançant d’une heure les horloges dimanche prochain, les pratiquants sortiront de leur lieu de prière après 20 h, alors qu’il sera interdit par le couvre-feu d’être à l’extérieur », rappelle-t-on.

Ce manque de souplesse des autorités obligera le fidèle à choisir entre pratiquer sa religion ou respecter le couvre-feu. Max Lieberman, vice-président de la CHJQ

L’organisme dit se questionner sur l’incohérence des mesures en place. « S’il est permis d’aller promener son chien après le couvre-feu, comment peut-on soutenir qu’un croyant pratiquant, qui respecte les mesures barrières édictées par la Santé publique, ne puisse revenir chez lui après 20 h ? », questionne-t-on également, en insistant sur le fait que le couvre-feu « entravera les obligations religieuses » s’il n’est pas modifié. Comme le débat sera maintenant judiciarisé, aucun autre commentaire ne sera émis pour le moment, précise par ailleurs le Conseil des juifs hassidiques du Québec.

François Legault se questionne

Mardi, le premier ministre François Legault avait laissé entrevoir que l’heure du couvre-feu pourrait être changée en zone rouge.

« J’ai fait remarquer à la Santé publique qu’en fin de semaine prochaine, on change d’heure. Donc, 20 h, c’est la même clarté que 21 h à l’avenir. Je disais ça à la Santé publique, juste pour qu’ils réfléchissent à ça », avait dit le chef de la CAQ, alors qu’il était interrogé à savoir si les Québécois du Grand Montréal, qui se trouvent toujours en zone rouge, pouvaient s’attendre à des assouplissements prochainement.

Le chef du gouvernement a aussi confirmé que la situation à Montréal « sera réévaluée » mardi prochain. Pour l’heure, le couvre-feu est imposé à partir de 21 h 30 dans presque tout le Québec, coloré en orange depuis lundi, à l’exception des secteurs en zone rouge. Joint par La Presse vendredi, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’avait toujours pas répondu à nos questions au moment d’écrire ces lignes.

Rappelons qu’au début février, les juifs hassidiques avaient eu gain de cause dans un bras de fer judiciaire avec le gouvernement du Québec concernant les rassemblements religieux. Jusqu’à dix fidèles peuvent dorénavant se rassembler dans chaque salle d’un édifice religieux, pour autant qu’elle dispose d’un accès indépendant à la rue, a tranché la Cour supérieure du Québec, en précisant la portée d’un décret gouvernemental. Le gouvernement dispose toutefois du droit de modifier la loi.

-Avec Mathieu Perreault