Le retour à la normale ne se fera vraisemblablement pas avant septembre à Montréal. Une troisième vague liée aux variants est attendue au printemps par la Santé publique régionale. Et même si des assouplissements dans les activités culturelles sont envisagés, les Montréalais qui rêvaient de se trémousser en groupe sur la place des Festivals devront patienter un peu.

Ariane Lacoursière

La Presse

Lors d’un dîner-causerie mercredi midi organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, a indiqué qu’il est prévu que le variant britannique du coronavirus, qui représente actuellement 20 % des nouveaux cas dans la métropole, devienne la souche prioritaire vers la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal

Le variant est « plus transmissible et plus pathogène », note la Dre Drouin. Une « accélération du nombre de cas » est attendue. La Dre Drouin a parlé d’une probable « troisième vague au printemps, suivie d’une accalmie à l’été ».

Tous vaccinés en septembre

Selon la Dre Drouin, il est « très réaliste » de penser que toute la population aura reçu une première dose de vaccin en septembre. Mais on sera tout de même à ce moment dans une « nouvelle normalité », dit la Dre Drouin, qui croit que les mesures de protection resteront pour un petit moment, puisque le virus sera endémique et que l’apparition de nouveaux variants est possible.

Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce, Michel Leblanc, a demandé à la Dre Drouin si on pouvait envisager la tenue de Festivals en juillet si 75 % de la population était vaccinée à ce moment. « Si on a 75 % de vaccination à Montréal, je vais être au paradis ! », a répondu la Dre Drouin. Un taux de vaccination de 75 % signifierait qu’on aurait atteint l’immunité collective.

Mon premier cheval de bataille est que la population vienne se faire vacciner. La Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal

La Dre Drouin a précisé être en train de réfléchir à la planification des activités extérieures estivales : « Je ne pense pas qu’on peut envisager une place des festivals bondée à ce stade-ci. […] Mais avec des mesures, j’ai bon espoir qu’on soit en mesure d’avoir un été intéressant. »

Depuis la réouverture des cinémas, aucune éclosion n’a été liée à ces milieux dans la métropole, note la Dre Drouin. « On a très bon espoir de pouvoir très prochainement rouvrir certains secteurs culturels », assure-t-elle.

792 nouveaux cas et 10 morts

Le Québec a rapporté 792 nouveaux cas de COVID-19 mercredi, soit une légère hausse par rapport à la dernière semaine. Les hospitalisations aussi affichent une légère augmentation.

Un total de 10 décès supplémentaires ont été constatés, survenus dans les régions de Montréal (3), de la Montérégie (3), de l’Estrie (2), de Laval (1) et des Laurentides (1).

La moyenne quotidienne des nouveaux cas calculée sur une semaine s’établit maintenant à 711 au Québec, en légère hausse par rapport à la veille (702).

La province compte à ce jour 294 652 personnes infectées par la maladie, dont 277 185 qui sont rétablies.

Un total de 581 patients sont hospitalisés en raison de la COVID-19, soit 5 de plus que la veille. Le nombre de personnes aux soins intensifs a aussi augmenté de 2, pour un total de 112 personnes.

Les centres de dépistage ont réalisé 30 772 prélèvements en date du 8 mars. Et 18 101 doses de vaccin ont été administrées pour un total de 599 833.

« On doit surveiller la tendance des derniers jours où on observe une hausse des nouveaux cas et des hospitalisations. Il faut continuer nos efforts pour éviter que la situation se dégrade », a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé, Christian Dubé.

La pandémie en graphiques

