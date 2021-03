Le bilan de la COVID-19 demeure stable au Québec, alors que la province rapporte jeudi 738 nouveaux cas ainsi que 15 décès supplémentaires. Pendant ce temps, le nombre d’hospitalisations continue de diminuer.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 295 390 le nombre de personnes qui ont été infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 277 738 Québécois sont maintenant rétablis, selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La moyenne mobile du nombre de nouveaux cas quotidiens, calculée sur une semaine, est maintenant de 716.

Au total, 10 518 personnes ont jusqu’ici succombé des suites de complications liées au virus. Des 15 décès rapportés jeudi, cinq sont survenus dans la région de Montréal, qui recense 341 nouveaux cas à elle seule jeudi. On déplore aussi trois morts en Outaouais, deux à Laval et deux dans la Capitale-Nationale. L’Estrie, Lanaudière et la Montérégie recensent également un décès supplémentaire chacune. Sur sept jours, la moyenne des nouveaux décès rapportés est de dix.

Rappelons que le Québec prendra d’ailleurs ce jeudi un moment pour honorer la mémoire de ces disparus de la COVID-19. L’hôtel du Parlement sera le théâtre d’une cérémonie solennelle et protocolaire soulignant le triste anniversaire du début de la pandémie, et une minute de silence sera observée dans la province à 13 h.

Le nombre d’hospitalisations, lui, continue de diminuer, avec une baisse de 18 à ce chapitre jeudi. On compte présentement 536 personnes hospitalisées pour la COVID-19 au Québec, dont 111 patients se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse d’un cas en 24 heures.

Vaccination, dépistage et variants

Côté vaccination, le rythme demeure aussi relativement stable. Mercredi, 18 659 doses supplémentaires ont été administrées dans la province, soit pratiquement le même nombre que la veille (18 631). Jusqu’ici, 619 060 Québécois ont reçu la première dose ; environ 7,3 % de la population a donc été inoculée.

Avec 852 065 doses qui ont été reçues à ce stade-ci, le gouvernement Legault dispose présentement de 233 005 échantillons en réserve. Selon l'Institut national de santé publique (INSPQ), près de 44% des personnes âgées de 80 ans et plus ont reçu une première dose. Ce chiffre est de 15,7% pour les 70-79 ans, de 4,6% chez les 60-69 ans et, enfin, de 5% chez les 16-59 ans. Dans la journée de mardi, la Santé publique a par ailleurs effectué 31 347 tests de dépistage, soit le plus haut chiffre de la semaine à cet égard.

Par ailleurs, l'INSPQ recense jeudi six nouveaux cas de variants au Québec. On en dénombre désormais 341, dont 195 à Montréal – surtout issus de la souche britannique – et 95 en Abitibi-Témiscamingue, tous des cas du variant sud-africain. Laval compte pour sa part 17 cas du variant britannique, alors que les Laurentides en comptent 13. Au total, le criblage a permis d’identifier 1712 cas probables de variants.

Mercredi, le Québec avait rapporté 792 nouveaux cas de COVID-19, soit une légère hausse par rapport à la dernière semaine, ainsi que dix décès supplémentaires. Pour la première fois de la semaine, on avait toutefois enregistré une légère hausse de cinq hospitalisations.

